Altenburg: Frank Rosenfeld neuer Chef des SPD-Ortsvereins

Altenburg. Der ehemalige Altenburger Oberbürgermeister Michael Wolf unterstützt den Vorstand.

Unter Einhaltung der Corona-Verordnung trafen sich die Mitglieder der SPD in Altenburg am Freitag, um turnusmäßig einen neuen Vorstand zu wählen. Zum neuen Vorsitzenden für die nächsten zwei Jahre wurde bei nur einer Gegenstimme Frank Rosenfeld gewählt.

Die Mitglieder dankten zuvor dem bisherigen Vorsitzenden Thomas Jäschke für seine Arbeit in den vergangenen sechs Jahren.

Zum Stellvertreter wurde Torsten Rist, zu Beisitzern Thomas Jäschke und Michael Wolf, zum Schatzmeister erneut Felix Pröhl gewählt.

„Ich freue mich, dass der ehemalige Altenburger Oberbürgermeister Michael Wolf den SPD-Ortsverein aktiv unterstützen möchte.“, betonte der neue Vorsitzende Frank Rosenfeld. „Mit seiner großen Erfahrung aus 18 Jahren als Oberbürgermeister der Stadt Altenburg, seiner Energie und seiner unbeugsamen Art ist er in der Lage, jeden Vereinsvorstand zu beleben.“

Wolf dazu: „Im neuen OV-Vorstand arbeiten somit zukünftig Vertreter der unterschiedlichen inhaltlichen politischen Ausrichtungen gemeinsam für eine Profilierung der Altenburger SPD, um künftig noch aktiver Einfluss auf die Kommunalpolitik der Region nehmen zu können.“

Ortsverein sieht sich gut vernetzt

Zu dem in den vergangenen Wochen zwischen Jäschke und Wolf auch öffentlich ausgetragenen Konflikt über die Rolle von Unternehmen in der Pandemie bezog Frank Rosenfeld inhaltlich Position: „Im 19. Jahrhundert waren es Wandergesellen, die sozialdemokratische Ideen in ganz Deutschland verbreiteten. Aus Gesellen wurden Meister, aus Meistern wurden Unternehmer. Die SPD steht allen Unternehmern nahe, die ihre Angestellten fair behandeln.“

Der SPD-Ortsverein sieht sich in der Gesellschaft gut vernetzt, insbesondere in Vorständen von Sportvereinen, im Regionalverband der Kleingärtner, in den Gewerkschaften oder im Sozialwesen. „Die Interessen dieser Gruppen sind auch unsere Interessen.“, hebt Rosenfeld hervor. Nun gelte es, den SPD-Ortsverein für die kommenden Wahlen fit zu machen.