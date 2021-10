Altenburg: Gehweg-Neubau in der Turnerstraße

Altenburg. Knapp 40.000 Euro werden investiert.

In dieser Woche haben in der Turnerstraße in Altenburg Bauarbeiten begonnen. Auf einer Länge von 140 Metern wird der Gehweg auf einer Straßenseite grundhaft ausgebaut. Das bedeutet: Zunächst werden die alten Gehwegplatten entnommen, ein neuer Unterbau eingebracht und anschließend Betonpflaster verlegt, so die Stadt. Zudem würden einige Bordsteine gerichtet und ein Leerrohr für Kabel mitgeführt.

Die Energie- und Wasserversorgung Altenburg werde im Zuge der Bauarbeiten Reparaturen an einem Stromkabel durchführen.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Kosten für das Gesamtprojekt, das voraussichtlich bis Mitte November andauern wird, summieren sich auf circa 40.000 Euro, heißt es abschließend.