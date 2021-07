Altenburg: Goethe im Dichtervergleich und als Gärtner

Goethes Garten am Frauenplan.

Altenburg. Altenburger Goethe Gesellschaft lädt zu zwei Vorträgen aus ihrem Jahresprogramm.

Mit einem ungewöhnlichen Dichtervergleich steigt die Goethe Gesellschaft Altenburg im Juli in ihr Jahresprogramm ein.

Die Planungen für die erste Jahreshälfte konnten pandemiebedingt nicht eingehalten werden. Nun sind die Voraussetzungen günstig, um zumindest einige der Ersatztermine für verschobene Vorträge realisieren zu können.

Am Montag, 12. Juli, ist Gert Theile zu Gast. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Klassik Stiftung Weimar ist auch Mitglied der Wolfgang Hilbig Gesellschaft. Zwischen dem Werk Goethes und des Meuselwitzer Schriftstellers Hilbig (1941-2007) liegen gut eineinhalb Jahrhunderte, die geprägt sind von einer sich industriell rasend schnell verändernden Lebenswelt. Über die Weltdarstellung als Weltzugang am Beispiel von „Faust II“ und „Alte Abdeckerei“ lädt Theile zu einer poetischen Annäherung ein.

Bundesgartenschau als Anregung

Das Buga-Jahr 2021 in Erfurt war Anregung für ein Gartenthema im Jahresprogramm. Über Goethes grünen Daumen und seine Weimarer Hausgärten weiß Angelika Schneider, Gartendenkmalpflegerin in der Klassik Stiftung Weimar, Bescheid. Sie spricht am Montag, 19. Juli , über Goethe als Garten- und Pflanzenfreund.

Beide Vorträge finden jeweils 19 Uhr in der Aula der Volkshochschule Altenburg, Hospitalplatz 6, statt. Es gelten die Hygienevorschriften der Volkshochschule. Im Gebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der auf dem Sitzplatz abgenommen werden kann. Eine Anmeldung wird empfohlen, da die Sitzplätze aufgrund der Abstandsregeln beschränkt sind. Die Anmeldung ist entweder per E-Mail an post@goethe-altenburg.de oder telefonisch auf dem Anrufbeantworter von Luise Krischke unter 03447/5 15 83 26 möglich. Es wird um Verständnis gebeten, dass beim Einlass zunächst angemeldete Personen berücksichtigt werden.

Weitere Informationen zum Jahresprogramm: www.goethe-altenburg.de.