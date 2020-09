Altenburg hat größte Sammlung für Brett- und Kartenspiele

Die österreichische Spielesammlung kommt in Altenburg an.

Altenburg. Über 30.000 Unikate sind beim Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg am 22. September angekommen.

Seit Jahrzehnten sammelten Ferdinand und Dagmar de Cassan Spiele und betrieben das Österreichische Spielemuseum in der Nähe von Wien. Nach dem Tod von Ferdinand de Cassan hat seine Frau Dagmar eine neue Heimat für diese Sammlung gesucht und gefunden. Am 1. Oktober 2019 übernahm das Institut für Ludologie in Berlin die Sammlung de Cassan.

Außenstelle des Berliner Instituts

Jedoch stellte das Institut die Sammlung mit ihren mehr als 30.000 Unikaten dem Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg zur Verfügung. Altenburg verfügt damit über die größte internationale Sammlung für Brett- und Kartenspiele.

Die damit verbundene Ansiedlung einer Außenstelle des Berliner Institutes in Altenburg bilde einmal mehr ein solides wissenschaftliches und museales Fundament für die zukünftige Spielewelt. Professor Jens Junge, Direktor des Institutes, hat bisher maßgeblich die Erarbeitung der Konzeption der Spielewelt begleitet.

Sammlung im Schloss eingelagert

Das Institut für Ludologie forscht und lehrt im Fachgebiet Spielwissenschaften an der SRH University Berlin, School of Design an Communication ist Kooperationspartner des gamelab.berlin der Humboldt Universität zu Berlin und der Plattform spielen.de. Analoge und digitale Spiele gehören zum Forschungsgegenstand.

Die Sammlung wird zunächst im Residenzschloss Altenburg eingelagert. Die entsprechenden Lagerkapazitäten und -bedingungen seien durch die Ertüchtigung vorhandener Depoträume geschaffen worden. Nachfolgen wird die Sichtung, Dokumentation und Archivierung der Sammlung.

Spielewelt mitten in Altenburg

Die geplante Spielewelt soll im Herzen der Stadt entstehen. Die Altenburger Stadträte gaben für das Vorhaben, das touristische Leuchtturmprojekt im Josephinum (Gerhard-Altenbourg-Straße) zu realisieren, in ihrer jüngsten Sitzung grünes Licht. Das Votum für den Standort in der Innenstadt fiel einstimmig aus.

Mit der einhelligen Entscheidung des Stadtrats zugunsten des Josephinums wurde der 2018 gefasste Grundsatzbeschluss, die Spielewelt im zum Schloss-Ensemble gehörenden Prinzenpalais zu bauen, geändert. Ziel sei es, die Attraktivität der Innenstadt weiter zu erhöhen.

75.000 Gäste jährlich prognostiziert

Die im Josephinum geplante Spielewelt soll aus einer multimedialen „Erlebniswelt“, einem als geselliger Treffpunkt gedachten „Spiele-Lab“ und einem als Raum für Tagungen und unternehmerische Aktivitäten geeigneten „Innovation-Lab“ bestehen. Experten prognostizieren circa 75.000 Besucher im Jahr.

Die Umsetzung des Konzepts und der Bau der Spielewelt sollen von einer Arbeitsgruppe begleitet werden, der auch Vertreter des Stadtrats angehören. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass die Spielewelt im November 2026 fertiggestellt sein wird.

Für die Finanzierung der Gesamtkosten, die sich auf etwa 18,3 Millionen Euro summieren, sind 15,3 Millionen Euro Fördermittel vorgesehen.