Altenburg: Inselzoo und Museum wieder offen

Altenburg. Ausstellung rund ums Spiel wird gezeigt.

Die Stadt hat am Wochenende Inselzoo und Schlossmuseum wieder geöffnet. Ab 29. November ist zudem in der Stadtbibliothek kontaktlose Ausleihe möglich und der Besuch des Seniorenclubs in Altenburg Nord ist Geimpften und Genesenen gestattet. Die Öffnungen basieren auf den Regelungen der Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Inselzoo täglich geöffnet

Aktuell sind für den Besuch des Tierparks keine Impf-, Genesenen- oder Testnachweise erforderlich. Es dürfen maximal 100 Besucher gleichzeitig im Inselzoo sein. Das Vivarium bleibt geschlossen. Wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben.

Die Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 16 Uhr (letzter Einlass ist um 15.30 Uhr).

Museum zeigt Weihnachtsschau

Im Schlossmuseum ist aktuell die Weihnachtsausstellung „Am Anfang war das Spiel. Brettspiele – Geschichte und Gesellschaft spielend entdecken!“ zu sehen. Sie macht die Freizeitbeschäftigung von den Anfängen in der ägyptischen Antike bis hinein in das digitale Zeitalter zum Thema.

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, Details der Regelungen, auch was für Kinder und Jugendliche gilt, können auf der Homepage des Lindenau-Museums nachgelesen werden, https://lindenau-museum.de.