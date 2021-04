Altenburg: Jetzt anmelden fürs Schuljahr 2022/23

Altenburg. Eltern von Kindergartenkindern müssen sich bereits jetzt kümmern.

Die Vollzeitschulpflicht beginnt für alle Kinder, die am 1. August 2022 sechs Jahre alt sind.

Die Anmeldung für die Schulanfänger findet im Zeitraum vom 3. bis 10. Mai statt. Sie sind bei der Grundschule ihres Schulbezirks anzumelden. Bei Bestehen eines gemeinsamen Schulbezirks wählen die Eltern mit jeweils einem Erst- und Zweitwunsch die Schule, an der ihr Kind unterrichtet werden soll. Die Anmeldung wird an der Erstwunschschule abgegeben. Über die Aufnahme des Schülers entscheidet der Schulleiter im Rahmen der Aufnahmekapazität der Schule.

Weitere Informationen erhalten Eltern durch die Schulleitung der jeweiligen Grundschule. Eine persönliche Anmeldung in der Schule erfolgt durch einen Sorgeberechtigten. Die aktuell geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln sind einzuhalten. Das Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske ist Pflicht.

Auf Antrag vorzeitige Einschulung

Für die Anmeldung sind das Anmeldeformular, Geburtsurkunde oder Familienstammbuch, gegebenenfalls gerichtlich festgestellte Sorgerechtsverfügungen sowie der Impfausweis vorzulegen beziehungsweise Kopien einzureichen.

Auf Antrag der Eltern kann ein Kind, das am 30. Juni 2022 mindestens fünf Jahre alt ist, vorzeitig in die Schule aufgenommen werden. Die Entscheidung trifft der Schulleiter im Benehmen mit dem Schularzt.

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind in der Grundschule ihres Schulbezirks anzumelden. Dort findet die Beratung statt und es wird über einen geeigneten Lernort entschieden. Ausgenommen sind Schulanfänger, die in der Regenbogenschule Altenburg beschult werden sollen. Hier ist die Anmeldung direkt in der Regenbogenschule durchzuführen.

Schulärztliche Untersuchung

Die Termine zu den schulärztlichen Untersuchungen erhalten Eltern über die Kindergärten. Besucht das Kind keine Kindertagesstätte, ist eine telefonische Anmeldung zur Untersuchung durch die Eltern ab Anfang Januar 2022 beim Landratsamt, Fachdienst Gesundheit, Lindenaustraße 31, 04600 Altenburg, Telefon 03447/58 68 63 oder 58 68 66 erforderlich.

Eltern oder die mit der Erziehung und Pflege Beauftragten sind verpflichtet, ihre Kinder zum Schulbesuch anzumelden. Falls ohne berechtigten Grund vorsätzlich oder fahrlässig die Anmeldung eines Schulpflichtigen versäumt wird, gilt dies als Ordnungswidrigkeit.

Schulbezirke der Grundschulen mit den Terminen zur Anmeldung:

Staatliche Grundschule Altkirchen, Am Freibad 1, 04626 Schmölln, Telefon 034491/2 62 55, E-Mail: gs-altkirchen@t-online.de; Schulbezirk: Altkirchen, Braunshain, Drogen, Gimmel, Gödissa, Göldschen, Göllnitz, Großbraunshain, Großtauschwitz, Hartha, Illsitz, Jauern, Kertschütz, Kleintauscha, Kratschütz, Lumpzig, Mohlis, Nöbden, Platschütz, Prehna, Röthenitz, Schwanditz, Trebula, Zschöpperitz.

Termine der Anmeldung: 4. Mai, 13 bis 16.30 Uhr und 5. Mai, 7 bis 13 Uhr. Anmeldeformulare sind von der Homepage der Schule herunterzuladen und mit einer Kopie der Geburtsurkunde ausgefüllt mitzubringen (Unterschrift von beiden Sorgeberechtigten).

Kontaktlos anmelden

Staatliche Grundschule Gößnitz, Waldenburger Straße 43, 04639 Gößnitz und Schulteil Ponitz, Pfarrberg 4, 04639 Ponitz, Telefon 034493/3 86 11, E-Mail: GrundschuleGoessnitz@gmx.de; chulbezirk: Gößnitz, Bornshain, Gardschütz, Gieba, Goldschau, Gösdorf, Großmecka, Grünberg, Guteborn, Hainichen, Heiligenleichnam, Heyersdorf, Koblenz, Lehndorf, Löhmigen, Maltis, Merlach, Mockern, Naundorf, Nörditz, Pfarrsdorf, Podelwitz, Ponitz, Runsdorf, Saara, Selleris, Taupadel, Tautenhain, Zehma, Zschöpel, Zumroda, Zürchau.

Kontaktlose Anmeldung: Termine für telefonische Rückfragen: 4. Mai, 7 bis 15 Uhr und 6. Mai, 7 bis 15 Uhr; Versand der Anmeldeunterlagen Ende April 2021 per Post durch die Schule an alle Eltern, Rücksendetermin bis spätestens 10. Mai 2021.

Staatliche Grundschule Theodor Körner Großstechau, Am Schulberg 6, 04626 Löbichau, Telefon 034496/2 23 00, E-Mail: sekretariat@schule-loebichau.de; gemeinsamer Schulbezirk der Grundschulen Großstechau und Thonhausen: Großstechau, Beerwalde, Brandrübel, Burkersdorf, Dobra, Drosen, Falkenau, Graicha, Hartroda, Heukewalde, Ingramsdorf, Jonaswalde, Kakau, Kleinstechau, Löbichau, Lohma, Nischwitz, Nöbdenitz, Posterstein, Schönhaide, Selka, Stolzenberg, Tannenfeld, Thonhausen, Untschen, Vollmershain, Weißbach, Wettelswalde, Wildenbörten, Zagkwitz.

Hinweis zur Schülerbeförderung: Beförderung- oder Erstattungspflicht besteht über die Finanzierung der staatlichen Schulen nur für den Weg zur nächstgelegenen aufnahmefähigen staatlichen Schule. Mehrkosten sind von den Eltern zu tragen.

Schulbusverkehr unverändert

Die Verschmelzung der Schulbezirke für die Grundschulen Großstechau und Thonhausen wird nicht mit einer veränderten oder geänderten Schülerbeförderung verbunden sein. Der vorhandene öffentliche Personennahverkehr sowie Linienfahrten werden, sofern Schüler zur Beförderung angezeigt sind, beibehalten. Neue und zusätzliche Individualbeförderungen sowie die erweitere Ausgabe oder Kostenübernahme von Fahrausweisen auf Grund eines Schulwechsels oder des Besuchs einer weiter entfernten Grundschule sind durch den Schulträger ausgeschlossen.

Abgabe der Anmeldungen: 5. Mai, 7 bis 18 Uhr per Post, per Einwurf in den Briefkasten oder persönlich in der Schule. Anmeldeformulare sind von der Homepage der Schule herunterzuladen und mit einer Kopie der Geburtsurkunde vollständig ausgefüllt abzugeben (Unterschrift von beiden Sorgeberechtigten).

Wieratalschule Langenleuba-Niederhain, Gartenstraße 15, 04618 Langenleuba-NiederhainTelefon 034497/7 83 14, E-Mail: sek@grswieratal.de. Schulbezirk: Langenleuba-Niederhain, Beiern, Boderitz, Buscha, Engertsdorf, Flemmingen, Frohnsdorf, Garbisdorf, Gähsnitz, Göpfersdorf, Heiersdorf, Jückelberg, Lohma, Niederarnsdorf, Neuenmörbitz, Schömbach, Wolperndorf, Ziegelheim, Zschernichen.

Termine der Anmeldung: 5. Mai, 9 bis 16 Uhr. Anmeldeformulare sind von der Homepage der Schule herunterzuladen und mit einer Kopie der Geburtsurkunde vollständig ausgefüllt mitzubringen (Unterschrift von beiden Sorgeberechtigten). Eine Übersendung aller Unterlagen zur Anmeldung per Post an die Schule ist möglich.

wird fortgesetzt