Altenburg: Künftige Schulanfänger jetzt anmelden

Altenburg. Informationen für Eltern über Termine und Modalitäten.

Für das Schuljahr 2022/23 müssen Eltern ihre Kinder jetzt anmelden. Hier ist der dritte und letzte Teil mit Informationen zur Anmeldung:

Staatliche Grundschule Nobitz, Schulstraße 8, 04603 Nobitz, Telefon 03447/37 52 09, E-Mail: grundschule-nobitz@t-online.de. Schulbezirk: Nobitz, Dippelsdorf, Ehrenhain, Garbus, Hauersdorf, Klausa, Kotteritz, Kraschwitz, Münsa, Niederleupten, Nirkendorf, Oberarnsdorf, Oberleupten, Priefel, Wilchwitz.

Termine der Anmeldung: vorherige telefonische Vereinbarung des Anmeldetermins dienstags und donnerstags von 7.30 bis 12.30 Uhr.

Staatliche Grundschule Posa, Schulweg 7, 04617 Starkenberg, Telefon 03448/33 39, E-Mail: grundschule-posa@t-online.de. Schulbezirk: Posa, Breesen, Dobitschen, Dölzig, Dobraschütz, Gödern, Göhren, Großröda, Kleinröda, Kostitz, Kraasa, Kreutzen, Lossen, Lutschütz, Mehna, Meucha, Misselwitz, Naundorf, Neuposa, Oberkossa, Pöhla, Pontewitz, Rodameuschel, Rolika, Romschütz, Starkenberg, Tanna, Tegkwitz, Wernsdorf, Zweitschen.

Unterlagen gehen an Kindergärten

Versand der Anmeldeunterlagen per Post beziehungsweise über die Kindertagesstätten an alle Eltern; Termin für telefonische Rückfragen: dienstags, 8 bis 15 Uhr;Termin für die Abgabe der Unterlagen: 4. Mai, 8 bis 17 Uhr; Rücksendetermin per Post:bis spätestens 10. Mai 2021.

Insobeum Rositz Staatliche Grundschule, Karl-Marx-Straße 1 a, 04617 Rositz, Telefon 034498/2 23 68, E-Mail: sekretariat@schule-rositz.de. Schulbezirk: Rositz, Fichtenhainichen, Gorma, Krebitschen, Kröbern, Molbitz, Monstab, Rödigen, Schelditz, Schlauditz, Unter- und Oberlödla, Wieseberg, Wiesenmühle, Zechau.

Termine der Anmeldung: vorherige Vereinbarung des Anmeldetermins telefonisch Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr oder per E-Mail.

Staatliche Grundschule Windischleuba, Luckaer Straße 24, 04603 Windischleuba, Telefon 03447/83 62 70, E-Mail: gs-windischleuba@gmx.de. Schulbezirk: Windischleuba, Bocka, Borgishain, Fockendorf, Gerstenberg, Haselbach, Lehma, Pahna, Pähnitz, Plottendorf, Pöschwitz, Pöppchen, Primmelwitz, Remsa, Schelchwitz, Serbitz, Trebanz, Treben, Zschaschelwitz.

kontaktlose Anmeldung, Termine für telefonische Rückfragen: 3. Mai, 7 bis 11.30 Uhr, 5. Mai, 7 bis 11.30 Uhr; Versand der Anmeldeunterlagen bis 3. Mai per Post durch die Schule an alle Eltern, Rücksendetermin bis spätestens 10. Mai.

Keine zusätzlichen Busse

Staatliche Grundschule Wintersdorf, Zirndorfer Straße 49, 04610 Meuselwitz, Telefon 03448/26 19, E-Mail: grundschule-wintersdorf@t-online.de.

gemeinsamer Schulbezirk der Grundschulen Meuselwitz und Wintersdorf: Altpoderschau, Brossen, Bünauroda, Falkenhain, Kriebitzsch, Meuselwitz, Mumsdorf, Neubraunshain, Neupoderschau, Schnauderhainichen, Waltersdorf, Wintersdorf.

Hinweis zur Schülerbeförderung: Beförderung- oder Erstattungspflicht besteht gemäß § 4 Thüringer Gesetz über die Finanzierung der staatlichen Schulen nur für den Weg zur nächstgelegenen aufnahmefähigen staatlichen Schule. Mehrkosten sind von den Eltern selbst zu tragen.

Die Verschmelzung der Schulbezirke für die Grundschulen Meuselwitz und Wintersdorf wird nicht mit einer veränderten oder geänderten Schülerbeförderung verbunden sein. Der vorhandene öffentliche Personennahverkehr sowie Linienfahrten werden, sofern Schüler zur Beförderung angezeigt sind, beibehalten. Neue und zusätzliche Individualbeförderungen sowie die erweitere Ausgabe oder Kostenübernahme von Fahrausweisen, auf Grund eines Schulwechsels oder des Besuchs einer weiter entfernten Grundschule, sind durch den Schulträger ausgeschlossen.

Termine der Anmeldung: 3. Mai, 14 bis 17 Uhr, 4. Mai, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr; vorherige telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich, Anmeldeformulare stehen auf der Homepage der Schule zur Verfügung, eine Übersendung aller Unterlagen zur Anmeldung per Post an die Schule ist möglich.