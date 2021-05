Altenburg: Kultur schwimmt auch auf rauer See

Altenburg. Vom 24. Mai bis 3. Juli wird Altenburg wieder am Meer liegen.

Nach einer kleinen Stippvisite im vergangenen Sommer, ist die Other Music Academy (OMA) zurück in Altenburg – mit „Mary Jane“, dem Motorsegelboot und eigener Werft am Großen Teich.

Statt großem Festival in der ganzen Stadt, setzen die Macher des soziokulturellen Projekts auf multimediale Teilhabe und finden neue Wege, um trotz rauer See Kultur zu teilen.

Rote Zora erwacht zum Leben

Nach der erfolgreichen Kennenlern-Runde im vergangenen Sommer ist „Mary Jane“ zurück in der ostthüringischen Stadt. Nur bereichert das alte Motorsegelboot dieses Mal nicht den Altenburger Markt, sondern wird in seiner eigenen Werft am Großen Teich vom internationalen Team der Other Music Academy (OMA) seetauglich gemacht.

Für sechs Wochen erwacht der Jugendtreff Rote Zora dafür zum Leben – und wäre eigentlich Dreh- und Angelpunkt eines umfangreichen Werkstattfestivals gewesen, das die ganze Stadt mitkreativen Ideen und Formaten fluten sollte.

Einbindung über soziale Medien

„Die Planungsphase gestaltete sich sehr aufreibend und intensiv. Vieles von dem, was ursprünglich angedacht war, kann so nicht stattfinden“, umreißt es Initiator Valentin Schmehl (30). Doch deshalb alles absagen und „einfach nichts machen“, stand für das gesamte Altenburg am Meer-Team nie zur Debatte Im Gegenteil. „Gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen sehen wir es als unsere Pflicht an, neue Wege der Teilhabe und des sozialen Austauschs zu finden.“

Bedeutet: Statt Laien und Profis gemeinsam, kümmern sich Experten um den Umbau der „Mary Jane“ und gliedern kleine Aufgaben für Mitbürger und Institutionen ein.

Das Puppentheaterstück „Vom Grunde des Meeres“ wandelt sich in ein Hörspiel mit minimalem Kontakt und Online-Proben, und es verlagern sich die Möglichkeiten der Einbindung von interessierten Altenburgern verstärkt in die (sozialen) Medien.

Förderschüler im Fokus

Altenburg am Meer vereint Soziokultur mit Kunst, Fantasie, Handwerk und gesellschaftlichen Themen. Im Zentrum steht immer das Lernen über soziale Grenzen hinweg. „Statt in verschiedene Werkstätten haben wir die Wochen nun thematisch verankert und versuchen, zu „Inklusion und Vielfalt“, „Wasser und Grenzen“, „Stadt(T)räume und Zukunft“, „Recycling und Selbermachen“ coronakonforme Anlässe des Austauschs zu schaffen“, so Mit-Organisatorin Agnes Kern (34).

Besonders am Herzen liegen dem Team dabei die Schüler des Altenburger Förderzentrums Erich Kästner, mit denen sie schon 2020 „Altenburg am Meer“ gestalteten. „Die Pandemie-Zeit ist gerade für Kinder und Jugendliche schwierig, sozialer Kontakt zu Freunden kaum möglich. Wir versuchen deswegen, so viel Teilhabe und sozialen Austausch wie möglich zu schaffen“, betont Valentin Schmehl und verweist auf das medienpädagogisch betreute Format „Bordfunke“, das auch im Bürgerradio„Radio Lotte“ aus Weimar und als Altenburger Podcast online zu hören sein wird.

Ungeachtet der hohen Wellen, die „Mary Jane“ und allen Beteiligten entgegenschlagen, freuen sich Schmehl, Kern und ihr Team auf die dynamische Zeit in „Altenburg am Meer“, denn die Erfahrung hat sie gelehrt: „Am besten wird ein Projekt, wenn wir vorher nicht wissen, was am Ende herauskommt.“ Und dafür immerhin bietet das Frühjahr 2021 perfekte Voraussetzungen.

Weitere Projektinformationen finden sich auf www.altenburgammeer.euund auf Instagram: @altenburgammeer und Facebook: Other Music Academy