Altenburg. Das Residenzschloss Altenburg bietet zweitägige Sommerferienkurse für Erwachsene und Kinder an

Altenburg: Porträtzeichnen im Atelier von Gerhard Vontra lernen

Während der Sommerferien lädt das Residenzschloss Altenburg alle Kunstaffinen und Neugierige ein, sich in der Kunst des Porträtzeichnens zu üben. Die zweitägigen Kurse sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und gehören zum Begleitprogramm der Sonderausstellung „Gerhard Vontra. Bin ich – Zum 100. Geburtstag des Malers und Zeichners“.

Gerhard Vontra arbeitete zeitlebens als Pressezeichner für über 25 Zeitungen, illustrierte Bücher von Effi Briest bis Tom Sawyer und zeichnete Persönlichkeiten von Bertolt Brecht bis Louis Armstrong. Der Künstler ist insbesondere durch seine Porträtzeichnungen und Milieustudien bekannt geworden. Viele kennen ihn aus eigenem Erleben. So saß er in der Altenburger Fußgängerzone oder im Café und zeichnete mit flinken Bleistift und reduzierten Linien in wenigen Minuten die Eigenheiten des Menschen auf Papier.

Zuvor gibt es einen Rundgang mit der Kuratorin

In den zweitägigen Kursen erfährt man, neben handwerklichen Tricks und Techniken rund um das Gesichter-Zeichnen, spannende Geschichten über den Altenburger Ausnahmekünstler Gerhard Vontra, der bis Anfang der 1990er-Jahre sein Atelier im heutigen Prinzenpalais auf dem Schlossberg hatte. Aus dem Nachlass des Künstlers hat die Kuratorin unter mehr als 17.000 Werken die Schönsten, Eindrücklichsten und Witzigsten ausgesucht.

Bevor die Teilnehmer selbst mit Bleistift und Kohle kreativ werden, nimmt sie Kuratorin Anne Oswald auf einen kurzen Rundgang durch die Sonderausstellung „Gerhard Vontra. Bin ich“ mit. Der Altenburger Maler und Grafiker Tilman Kuhrt als Kursleiter wird die Zeichenfreunde auf eine Spurensuche nach Gerhard Vontra begleiten und die Kunst des Porträtzeichnens im ehemaligen Atelier des Bleistiftvirtuosen vermitteln.

Der Kurs für Kinder ab zehn Jahren findet am 22. und 23. Juli, jeweils von 13 bis 16 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro. Der Kurs für Erwachsene ist am 24. Juli von 14 bis 17 Uhr und am 25. Juli von 10 bis 16 Uhr. Hier betragen die Teilnahmekosten 38 Euro. Verbindlicher Anmeldeschluss für die Kurse ist der 17. Juli, unter E-Mail: a.oswald@residenzschloss-altenburg.de oder Telefon: 03447 / 512712.