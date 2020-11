Altenburg: Spender für Sitztreppe werden mit Namen verewigt

Blick zum Kleinen Festplatz mit der Skateranlage und der Schwimmhalle. Die Freitreppe am Kleinen Festplatz befindet sich in einem desolaten Zustand.

Altenburg. Mit einem Beitrag von 100 Euro können sich Bürger für die Umgestaltung der Freitreppe am Großen Teich in Altenburg engagieren

Der Große Teich in Altenburg lädt immer wieder zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Im Inselzoo können einheimische Tierarten entdeckt werden und der Skaterpark sorgt bei Jugendlichen für die richtige Abwechslung. Einen eher unrühmlichen Eindruck verleiht jedoch noch der Kleine Festplatz mit dazugehöriger Freitreppe. Der Platz wie auch die Treppe sollen nun erneuert werden. Eine Besonderheit dabei ist, dass für die Umgestaltung der Treppe Bürger gesucht werden, die eine Patenschaft für diese übernehmen.

Material soll besonders robust sein

Das Ziel der Erneuerung ist es, die mittlerweile desolate Treppe in eine gemütliche Sitztreppe umzuwandeln. Dabei sollen auf der oberstersten sowie auf vier weiteren Stufen Sitzhölzer aufgebracht werden. Die Treppe könnte hierbei mit Bambus verkleidet werden. Insgesamt würden 75 Meter des Baumaterials benötigt, um die Maßnahme umzusetzen. Das Material solle möglichst robust und widerstandsfähig sein. Auch dadurch ergäbe sich ein Materialpreis von 100 Euro pro Meter.

Bürger können Patenschaft übernehmen

Für die Umsetzung der neuen Sitztreppe könnte sich jeder Bürger engagieren. Die Idee dabei ist, dass diejenigen Bürger, die spenden, eine Art Patenschaft für die Treppe einbringen. Demnach werde jeder Bürger mit seinem Namen auf einem Schild verewigt, der 100 Euro spendet. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich an das Referat Stadtwirtschaft wenden, telefonisch unter 03447/59 46 40 oder per Mail unter Stichwort „Spende Sitztreppe“ an info@stadt-altenburg.de