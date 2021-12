Altenburg: Theaterfrühstück mit Schneiderlein

Altenburg. Groß und Klein bekommen erste Eindrücke vor der Premiere.

2020 war ein bedeutsames Jahr: Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag wurde weltweit gefeiert. In Gera feierte außerdem das Reussische Kammerorchester sein 60-jähriges Bestehen. Geplant war deshalb ein Festkonzert zum Beethoven-Jahr. Doch dieses Konzert konnte coronabedingt nicht stattfinden, fand seine Zuhörerschaft allerdings in der Radioübertragung auf Deutschlandfunk Kultur.

Ein Jahr später, am Freitag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr, soll die Musik nun auch live vor Publikum präsentiert werden.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gleich zwei Kurzopern präsentiert das Theater Altenburg-Gera am Samstag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg. In der musikalischen Komödie „Das Telefon oder Die Liebe zu dritt“ von Gian Carlo Menotti, welche 1947 in New York uraufgeführt wurde und ein echter Klassiker ist, möchte Ben seiner Freundin Lucy in deren Apartment einen Heiratsantrag machen. Doch jedes Mal, wenn er zu sprechen anhebt, klingelt das Telefon und Lucy hebt ab.

Die bewegende Mono-Oper „Die menschliche Stimme“ von Francis Poulenc handelt dagegen von einer Frau, die verlassen wurde. Verzweifelt versucht sie, am Telefon ihre Beziehung doch noch zu retten.

Das unterhaltsame und abenteuerliche Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ feiert am Sonntag, 12. Dezember, um 14 Uhr im Theaterzelt Altenburg Premiere. In Zusammenarbeit mit dem Theater Altenburg-Gera und der Vereinigung der Theaterfreunde für Altenburg und Umkreis findet dazu am Sonntag, 5. Dezember, um 11 Uhr im Theaterzelt Altenburg ein Theaterfrühstück für Groß und Klein statt.

Ines Buchmann, Mechthild Scrobanita und Mario Radosin zeigen erste Ausschnitte aus dem Märchenspaß für die ganze Familie, während Schauspieldirektor und Regisseur Manuel Kressin, Bühnen- und Kostümbildnerin Lilith-Marie Cremer und Dramaturgin Sophie Oldenstein die Inszenierung vorstellen, heißt es.

Außerdem könnten sich die kleinen Gäste im Rahmen einer Bastelaktion selbst als „tapferes Schneiderlein“ ausprobieren. Der Eintritt sei frei.

Der Opernchor des Theaters Altenburg-Gera hat zum Adventskonzert am Sonntag, 5. Dezember, um 16 Uhr in der Brüderkirche Altenburg eine Auswahl der schönsten sowohl vertrauten als auch ausgefallenen Chorliedersätze und Weihnachtsmotetten für sein lang vermisstes Publikum vorbereitet. So würden Chormusik unter anderem von Michael Praetorius, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger, Johann Strauss und Pjotr I. Tschaikowski sowie Chorsätze von international bekannten Weihnachtsliedern erklingen.

Dazu stoßen die wohligen, vollen Klänge der Orgel in kunstvollen Lied- und Choralbearbeitungen gespielt von Benjamin Stielau. Mit diesem Programm präsentiert sich der gebürtige Grieche Alexandros Diamantis als neuer Chordirektor des Theaters Altenburg-Gera.

Eine Diva braucht eine Bühne. Vor allem, wenn es sich dabei um eine „Frau von Format“ handelt. Nachdem der Chanson-Abend „Ich glaub’, ’ne Dame werd’ ich nie“ mit Schauspielerin Michaela Dazian und Schauspielkapellmeister Olav Kröger das Publikum begeisterte, präsentiert das Theater Altenburg-Gera das Diseusen-Drama am Sonntag, 5. Dezember, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg erneut. Geboten werden Titel aus 100 Jahren Diseusen-Geschichte: Von „Zieh dich aus, Petronella!“ bis hin zu „Sagen Sie‚ Sie“.