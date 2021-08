Altenburg: Themenführungen durch Garten-Schauen und hölzerne Kostbarkeiten

Im Residenzschloss werden in den nächsten Wochen besondere Führungen angeboten.

Altenburg. Im Altenburger Residenzschloss können Besucher prachtvolle Gärten entdecken und Geheimnisse lüften.

Die Museumsbesucher des Residenzschlosses können sich in den kommenden Wochen auf besondere Führungsangebote freuen: Jeden Donnerstag, 18 Uhr, bieten die Mitarbeiter eine öffentliche Führung durch die Ausstellungen des Lindenau-Museums und des Schloss- und Spielkartenmuseums anlässlich der Ausstellungsserie „Grünes im Quadrat“ an.

In einer weiteren Führung erklärt Jutta Reinisch, wissenschaftliche Mitarbeiterin, am 8. August, 14 Uhr, was es mit den hölzernen Kostbarkeiten im Schloss auf sich hat.

Mit den Ausstellungen „Gärten vor der Linse – Die Gartenstadt Altenburg“ und „Gartenlust und Parklandschaft – Die Geschichte des Altenburger Schlossparks“ geben das Lindenau-Museum und das Residenzschloss Altenburg einen Einblick in die Geschichte der Gartenkultur in Altenburg. Neben dem Schlosspark stehen dabei auch die vielen prachtvollen Gärten des Adels und des Bürgertums vergangener Tage im Fokus.

Anmeldung ist nicht erforderlich

In ihren Führungen gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Museen auf verschiedene Gärten ein und spannen dabei anhand zahlreicher Exponate unterschiedlichster Art den Bogen zu ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform.

Die Führung dauert durch beide Ausstellungen insgesamt eine Stunde, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Klopfen, bohren, sägen, bekleben, bemalen und sogar biegen – es gibt wenig, was Holz nicht mit sich machen ließe. Welche kostbaren Unikate im Schloss auf ihr Publikum warten, erfahren die Museumsbesucher in dieser Führung. Zusammen mit der Kunsthistorikerin Jutta Reinisch werden Türen geöffnet, die sonst verschlossen bleiben oder es werden Objekte betrachtet, die sonst ungesehen im Depot schlummern.

Dabei erlebt man ganz nebenbei, wie sich Formen und Schmuck über die Jahrhunderte verändern. Manche der ausgewählten Möbel und Kunstobjekte geben ihr Geheimnis preis, jedes von ihnen erzählt aber vom Alltag der Herzöge und Prinzessinnen.