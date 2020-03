Altenburg und Lucka einzige Favoriten für EU-Fördergelder

Bauvorhaben mit einem Investitionsvolumen von knapp vier Millionen Euro – verteilt auf 38 kommunale und private Vorhaben und Projekte von Vereinen – haben sich bis Mitte Januar um eine Förderung aus dem EU-Programm für den ländlichen Raum (Leader) beworben. Das zur Verfügung stehende Geld reiche allerdings nicht aus, um alle Vorhaben der Kommunen zu unterstützen, bestätigt Wolfram Schlegel als Chef der Regionalen Arbeitsgruppe (RAG) im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die insgesamt 38 Projekte verteilen sich auf 17 aus dem privaten Bereich oder der Vereine, 21 Vorhaben hatten Städte und Gemeinden eingereicht. „Das sind extrem viele“, sagt Schlegel. „Und wir sind davon ausgegangen, dass genügend Geld da ist, um alle zu unterstützen.“ Allerdings sei dem nicht so, im kommunalen Bereich seien mehr Projekte beantragt worden, als es das Budget hergibt. Das beläuft sich hier für 2020 auf 270.000 Euro, die Anträge machen ein Fördervolumen von 682.000 Euro aus.

Anders sieht das im Sektor der privaten und Vereinsprojekte aus. Hier stehen laut Schlegel 338.000 Euro zur Verfügung, die eingereichten Anträge umfassen rund 269.000 Euro. Von den 17 Anträgen sind elf übrig geblieben, weil einige Unterlagen laut Schlegel nicht vollständig waren oder die Bewertungskriterien nicht erfüllt wurden. „Von diesen elf Vorhaben können aus meiner Sicht alle gefördert werden.“

Hoffen auf einenfinanziellen Nachschlag

Nach der Besichtigung aller Vorhaben Anfang März und einer ersten Bewertung durch die Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen hat der geschäftsführende RAG-Vorstand nun zwei kommunale Vorhaben favorisiert, die das gesamte Budget für dieses Jahr verschlingen: die Umgestaltung des Kleinen Festplatzes am Großen Teich in Altenburg sowie das Luckaer Projekt, das ein Vereinshaus für das Jugendblasorchester vorsieht. Die Projekte der Stadt Schmölln – Kommunikationszentrum am Reitplatz Altkirchen, eine WC-Anlage für die Stadtkirche Schmölln, die Erneuerung der Hermannsbrücke, das Ortsteilzentrum für Drogen, das Entwicklungskonzept der Bockwindmühle Lumpzig oder die Prallschutzwand in Wildenbörten – finden keine Berücksichtigung.

Im Umlaufverfahren läuft aktuell die Abstimmung im gesamten RAG-Vorstand. Im Rennen bei den kommunalen Projekten sind nach wie vor noch die Sanierung des Sanitär- und Technikgebäudes im Freibad Vollmershain, der zweite Bauabschnitt im Quellenhof Garbisdorf sowie das Vorhaben der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue „Miteinander vernetzt – Onlinepräsenz, Bürgermail, freies Wlan und Landkino“. „Um all das fördern zu können, hoffen wir auf einen finanziellen Nachschlag“, so Schlegel. Auch wolle man die Möglichkeit prüfen, Geld von einem Fördertopf in den anderen umzuschichten. „Allerdings will ich keine falschen Hoffnungen wecken“, fügt er hinzu.

Das letzte Wort – zwar unter Einbeziehung der Empfehlung – hat indes das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum. Dort wird abschließend entschieden, welches private Vorhaben mit 50 Prozent und welches kommunale Vorhaben mit 75 Prozent Kostenbeteiligung unterstützt wird. Schlegel erwartet die Entscheidung Ende April 2020.

Infos unter www.leader-rag-abg.de