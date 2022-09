Altenburg: Was tun gegen Leerstand, Verfall und Perspektivlosigkeit?

Altenburg. Das Netzwerk „Stadtmensch“ resümiert in seinem Buch die vergangenen drei Projektjahre.

Ein ganzes Buch füllen die Erfahrungen und Erlebnisse von fünf Akteuren des Stadtmensch-Netzwerks, die sie in den vergangenen drei Jahren gesammelt haben. In einem Pilotprojekt des Bundes hatten sich Altenburger Institutionen, Unternehmen, Vereine und Engagierte unter dem Dach der Stadtmenschen zusammengefunden und im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik neue Modelle der Quartiersentwicklung erprobt. Was tun gegen Leerstand, Verfall und Perspektivlosigkeit?

In Altenburg habe das Projekt „Stadtmensch“ mit einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung Antworten geliefert, heißt es. Räume seien ertüchtigt, Gemeinschaften gebildet und die soziale Infrastruktur in Altenburg gestärkt worden. Bürger und Bürgerinnen hätten selbst entschieden, was es in Altenburg braucht und gestalteten mit 19 Bürgerprojekten, zahlreichen Aktionen und einem viertägigen Festival im September des vergangenen Jahres die Stadt.

Nach der Förderphase haben Susann Seifert, Anja Fehre, Christian Horn, Alexander Fischer und Valentin Rühlmann ihre ganz persönlichen Erfahrungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgeschrieben. Die Perspektivenvielfalt dieser Beiträge soll auch der Publikationstitel „radikal subjektiv“ ausdrücken. In vier Erzählungen beschreiben sie, was sie aus der Projektzeit mitnehmen, was sie gelernt haben und was „Stadtmensch“ für sie bedeutet. Dabei werden sowohl Methodenwissen als auch der Blick hinter die Kulissen des Projektmanagements mit dem Leser geteilt.

Es solle bewusst kein Hand- oder Lehrbuch sein, welches Anleitung zur scheinbar erfolgreichen Projektarbeit liefert. „Davon gibt es genug auf dem Markt“, so Autorin Anja Fehre. Vielmehr soll die Publikation einen konkreten Einblick in die Vielschichtigkeit von Netzwerken und ihrer Arbeit geben. „Es sind am Ende die vielen kleinen Geschichten der engagierten Menschen, die das Projekt ausmachen und dessen Einzigartigkeit beschreiben“, sagt Susann Seifert, die in diesem Buch ihre sehr persönliche Geschichte aufgeschrieben hat.

Über drei Jahre hinweg hätten die Mitglieder des Netzwerks Bürger und Bürgerinnen aktiviert, ihre Stadt als gestaltbar wahrzunehmen, haben Vorhaben aus der Bürgerschaft mit Wissen und Finanzierung unterstützt und seien dabei selbst noch einmal in eine intensive Lehre gegangen.

Am Sonntag, 11. September, kann die Publikation im Rahmen der Kreativmesse im Marstall in Altenburg an einem Buchstand erworben werden. Hier gibt es auch die Möglichkeit, Fragen an die Herausgeberin und Autorin Susann Seifert zu stellen.

Ab dem 12. September ist das Buch im Open-Lab erhältlich und kann unter der E-Mail-Adresse a.fehre@stadtmensch-altenburg.org bestellt werden. Darüber hinaus steht die Publikation digital zur Verfügung. Sie kann ab 1. Oktober kostenfrei unter www.erlebewasgeht.org und www.stadtmensch-altenburg.org heruntergeladen werden.