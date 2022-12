Altenburger Berufsschüler mit erfolgreichen Projekten

Die Altenburger Berufsschule Wirtschaft und Soziales präsentierte sich zur Berufsbildungsmesse in Schmölln. Es habe eine große Nachfrage nach Beratungen über die Bildungsgänge gegeben.

Schüler und Lehrer der Altenburger Berufsschule Wirtschaft und Soziales blicken auf erfolgreiche Monate zurück. Ben Müller, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, nahm seine Auszeichnung als Prüfungsbester in Ostthüringen in Empfang, und Auszubildender Björn Weisbrod, Fachkraft für Lagerlogistik, wurde Landesbester in Thüringen. Die Berufsschule präsentierte sich zur Berufsbildungsmesse in Schmölln und es habe eine große Nachfrage nach Beratungen über die Bildungsgänge gegeben. Die Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes Thüringen setzte sich im Projekt „Gesellschaftliche Grundlagen“ das Ziel, Jugendliche in ihrer Stellung in der Gesellschaft einzunorden. Die Auszubildenden beteiligten sich rege am Projekt. An einem Nachmittag im Advent gab es einen weiteren Höhepunkt: Der Personalrat hatte zur Rentnerweihnachtsfeier eingeladen und so erklangen Weihnachtslieder mit musikalischer Unterstützung der Schüler.