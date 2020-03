Altenburger Hotel ist nun ohne Gäste

„Wir hatten in der letzten Woche etwa 50 Prozent weniger Umsatz im Restaurant“, sagt Betreiber Angelo Antoniolli. Seit Freitag nun ist das Restaurant Da Angelo am Großen Teich komplett geschlossen, nur noch die Übernachtungsgäste des Parkhotels dürfen hier ihr Frühstück einnehmen. Das sind am Wochenende zwei Menschen, für die kommende Woche hat sich gar niemand angekündigt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Nichts zu tun also für die 27 festen Mitarbeiter in Gastronomie, Hotel und Bootsverleih. Antoniolli müht sich, ein guter Arbeitgeber zu sein. „Ich will keinem kündigen. Nicht nur, weil es schwer ist, gutes Personal zu finden“, sagt er. Darum hat er für alle Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. „Ob das die richtige Entscheidung ist, wird die Zeit zeigen.“ Seit einer Woche hat er keine Touristen mehr zu beherbergen, damit seien 95 Prozent seines Tagesumsatzes weg.

Wichtig ist den Optimismus zu behalten

Hotelmanager Angelo Antoniolli fordert die Menschen auf, während der Corona-Krise zuhause zu bleiben. Foto: Andreas Bayer

Antoniollli hatte für dieses Jahr große Investitionen in das Hotel geplant. „Das Jahr hat sehr gut angefangen, aber jetzt ist es vorbei“, sagt er. Beschweren will er sich aber nicht. Alle, auch die Regierung gäben sich Mühe, die Krise in den Griff zu kriegen. „Ich sehe keine andere Möglichkeit, als vier Wochen alles komplett zu schließen“. Den Eisverkauf an der Teichterrasse will er einstellen, obwohl das noch erlaubt ist. „Warum sollte ich meine Mitarbeiter dem Risiko aussetzen wegen ein paar Kugeln Eis? Sie sollten so viel wie möglich zuhause bleiben“, ist er überzeugt. Wichtig sei, optimistisch zu sein.

Ein komisches Gefühl sei hingegen, dass er seine Verwandten jenseits der Alpen nicht besuchen könne. Vor allem im Gastronomiebereich stammen die meisten Angestellten aus Italien. Doch keiner von ihnen habe in diesem Jahr bislang geschafft, Urlaub zu machen. „Gerade jetzt hätte ich die Zeit zu fahren, darf aber nicht“, sagt Antoniolli und zwingt sich zu einem Lächeln.

Zahlreiche Verwandte und Freunde leben nahe dem Gardasee. Glücklicherweise seien sie alle gesund, freut sich Angelo Antoniolli. Man halte eben telefonisch Kontakt, mehr geht leider gerade nicht. „Viele fragen uns, wie sie uns unterstützen können. Wir antworten immer: Gesund bleiben und wiederkommen, wenn alles vorbei ist“, sagt er.