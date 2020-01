Der Altenburger Inselzoo ist beliebt bei den Einheimischen und Gästen der Region. Reger Andrang herrschte beispielsweise an den Osterfeiertagen 2019.

Altenburger Inselzoo blickt auf Rekordjahr zurück

Diese Zahl lässt aufhorchen: Fast 100.000 Besucher wurden 2019 im Inselzoo gezählt. Im Jahresvergleich springt die Zahl damit von circa 89.000 im Jahr 2018 auf nunmehr 99.500. Einen derart hohen Wert hat es laut Stadtverwaltung Altenburg seit dem Mauerfall 1989 nicht gegeben.

„Dieses bemerkenswerte Besucherplus belegt einmal mehr die hohe Wertschätzung, die der Inselzoo sowohl bei Einheimischen als auch bei auswärtigen Besuchern genießt“, so Rathaussprecher Christian Bettels. Für die Tierpfleger und die vielen Unterstützer des idyllisch gelegenen Zoos sei der große Zuspruch motivierend.

Sicherlich gibt es laut Stadtverwaltung mehrere Gründe für den Besucherrekord. Ein wichtiger Faktor: Das Wetter spielte das ganze Jahr über meist gut mit, viel Sonnenschein und nur wenige Regentage. „Das ermunterte zu Ausflügen“, so Bettels. Zudem habe die Vergabe des Bootsverleihs an den Betreiber des Parkhotels den erhofften Effekt gehabt.

Überdies wurden im Eingangsbereich vor der Brücke regelmäßig Hüpfburgen bereitgestellt – auch hier wirkte sich Privatinitiative positiv für den Inselzoo aus. Schließlich sorgte die Nachricht vom putzigen Nachwuchs bei den Erdmännchen im Herbst nochmals für einen Besucherschub. Viele machten sich auf, um das unternehmungslustige Duo auf seinen Erkundungstouren zu beobachten.

Nicht nur für diese beiden kleinen Erdmännchen wurden rasch Paten gefunden im vergangenen Jahr, auch viele der anderen Tiere haben welche bekommen. Mit 147 besiegelten Tierpatenschaften verzeichnete der Inselzoo 2019 einen weiteren Rekordwert. Der bisherige Bestwert von 140 Patenschaften stammt aus dem Jahr 2017, im Jahr 2018 wurden 131 Patenschaften registriert. Zur Erinnerung: Im Jahr 2014 war es erstmals gelungen, bei der Zahl der Tierpaten dreistellig zu werden. Tierpatenschaften können schon für einen Betrag von fünf Euro für ein Jahr abgeschlossen werden. Patenschaften können Einzelne, Gruppen oder auch Firmen übernehmen. Die Auswahl ist groß: Nasenbären, Vögel und Exoten. Insgesamt bevölkern circa 455 Tiere das Eiland im Großen Teich, sie gehören 81 Arten an. Wer eine Patenschaft abschließen möchte, wendet sich am besten direkt an das Zoo-Team, Telefon: (03447) 316005.

Wer regelmäßig in den Inselzoo kommt, sollte sich eine Jahreskarte zulegen. Im Vorjahr wurden 140 Jahreskarten für Erwachsene verkauft, das ist ebenfalls ein Rekord. Eine Jahreskarte kostet 20 Euro für Erwachsene und zehn Euro für ein Kind. Mit den Rekordzahlen des Vorjahres belohnen sich die engagierten Tierpfleger einmal mehr für ihr über die Jahre erbrachtes Engagement. Und der Termin für das Inselzoofest steht auch bereits fest: Samstag, 1. August 2020.