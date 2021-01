Altenburger Kinosessel finden reißenden Absatz

Übernächtigt grüßt Kinoleiter Sven Erfurth am Sonntagmittag zahlreiche Stammgäste am Großen Teich der Skatstadt. Dass die ausrangierten Kinosessel sich einer so großen Nachfrage erfreuen würden, hat den frischgebackenen Vater von Zwillingen schon ein wenig überrascht. "Wir wussten, dass die Nachfrage groß sein würde, aber mit so viel Interesse an unseren Stühlen haben wir nicht gerechnet", sagt er.

So kann er rund 70 Menschen aus Altenburg und Umgebung glücklich machen. Am vorigen Dienstag hat Erfurth im Internet den Verkauf der rund 130 Sitze aus Saal 1 angekündigt, keine 24 Stunden später waren schon alle Sitze reserviert. "Es kamen weit über 300 Mails an, teilweise auch mit Nachfragen und Extrawünschen, das hat sehr viel Zeit gekostet, die zu beantworten", so Sven Erfurth. Viele wollten etwa spezielle Sitznummern aussuchen für die außergewöhnliche Bestuhlung der Garage oder des Hobbykellers.

Ausgabe durch den Notausgang

Denn da die Sitze zum Erreichen der Standfestigkeit im Boden festgeschraubt werden müssen, eignen sie sich nicht für jeden Raum. Dafür sind sie mit 45 Euro, ein Zweiersitz zu 75 Euro vergleichsweise günstig. Es müsse niemand befürchten, dass das einzige Kino des Landkreises nun scheibchenweise aufgelöst wird, versichert Erfurth, im Gegenteil: "Wir haben momentan eh geschlossen, daher können wir auch renovieren." Die Stühle im Saal 1 seien nach zehn Jahren einfach an der Reihe gewesen. Die mit Brandschutz verstärktem Polyester bezogenen Kinosessel seien aber allesamt in einwandfreiem Zustand, so Erfurth weiter.

Kaum ist es 13 Uhr, rollt auch schon ein Auto nach dem anderen zum Notausgang, wo Erfurth und seine Helfer die Stühle direkt aus dem Saal herausreichen. Unter den ersten Abholern sind auch Diana und Holger Franke aus Fockendorf. "Wir bauen gerade unseren Hobbyraum aus, dort werden wir die beiden Kinosessel aufstellen", freut sich Diana Franke.

Wann die neue Bestuhlung für den größten Kinosaal ankommt, steht indes noch nicht fest. Zuerst wird noch die Auslegeware im Zuschauerraum und auf der Bühne ausgewechselt. Hinterher werden es auf jeden Fall ein paar Sitzgelegenheiten weniger sein, verrät der Geschäftsführer. Denn die erste Reihe wird dann mit Liegesitzen ausgestattet.