Altenburger Land: An Heiligabend gibt es Besinnung nur im Vorbeigehen

Das pantomimische Krippenspiel im Pfarrhof in Nöbdenitz muss wohl ausfallen. Die Gemeindekirchenräte Birgit Tscheuschner und Wolfgang Göthe hoffen dennoch auf Gäste.

Schmölln/Gößnitz. Kaum Christvespern und Gottesdienste gibt es im Altenburger Land, dafür Friedenslichter an Spaziergänger abzugeben.

Mit viel Hingabe wurden in den vergangenen Tagen die Kirchen in den Städten und Dörfern liebevoll geschmückt. Aus Rücksicht auf die hohen Corona-Infektionszahlen wurden inzwischen jedoch sämtliche Gottesdienste und Christvespern gestrichen. „Wir halten unsere Gottesdienste seit dem Martinstag wieder im Freien ab. Zu Heiligabend werden wir aber nicht zu festen Zeiten einladen, sondern die Kirchen und Pfarrhöfe offen lassen, damit die Besucher sich das Friedenslicht abholen können“, so Pfarrer Dietmar Wiegand.