Die 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land steigt auf 241,6

Altenburg. Im Seniorenzentrum Meuselwitz haben sich elf Bewohner sowie vier Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert.

Das Gesundheitsamt meldete Montag 96 Neuinfektionen seit Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz stieg damit auf 241,6.

Weiter erhöht hat sich die Zahl der Infizierten im Seniorenzentrum Meuselwitz. Betroffen sind nunmehr elf Bewohner sowie vier Beschäftigte. Nach Aussage des Gesundheitsamtes zeigt sich bei den Betroffenen – fast alle sind zweimal geimpft – ein leichter Verlauf der Infektion.

Am morgigen Dienstag, den 13. April, öffnet in Rositz, Bahnhofstraße 1, eine Außenstelle des Schnelltestzentrums Altenburger Land. Jeden Dienstag können sich Bürger hier ohne Voranmeldung in der Zeit von 16 bis 19 Uhr kostenlos auf Corona testen lassen. Durchgeführt werden die Tests vom Team der „Glück Auf“-Apotheke Rositz. Das Testzentrum steht selbstverständlich allen Bürgerinnen und Bürgern offen.

Das Schnelltestzentrum am Hospitalplatz in Altenburg (Gebäude der Volkshochschule), welches seit dem 31. März geöffnet hat, wurde bisher von 1147 Interessenten genutzt. Neun Befunde waren positiv (auch bestätigt durch PCR-Tests).

