Altenburger Land: Mehr Covid-Patienten in Krankenhäusern

Altenburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 237,2. Das Infektionsgeschehen bleibt diffus.

Seit Freitag wurden im Altenburger Land weitere 77 Corona-Neuinfektionen festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 237,2.

Damit bewegt sich das Infektionsgeschehen, welches nach Aussage des Gesundheitsamtes weiterhin diffus ist, die Infektionen also über das gesamte Kreisgebiet verstreut sind, nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Glimpflicher Verlauf in Seniorenzentrum

Beim Blick auf die sensiblen Einrichtungen zeigt sich, dass erneut Schulen und Kindergärten von Infektionen betroffen sind. So wird ein neuer positiver Fall aus dem Förderzentrum „Erich Kästner“ in Altenburg gemeldet, ein positiver Fall aus der Grundschule Wintersdorf, ein Fall aus dem Kindergarten „Zwergenrevier“ Lumpzig sowie ein Fall aus der Kindertagesstätte „Storchennest“ Windischleuba.

Hotspots sind im Landkreis aktuell nicht erkennbar. Einzig im Seniorenzentrum Meuselwitz gab es zuletzt mit 39 positiven Fällen (28 Bewohner, elf Beschäftigte) eine Häufung. Kein Betroffener zeigte hier einen schweren Verlauf, denn die meisten waren zweimal geimpft. Inzwischen gelten die ersten Betroffenen bereits wieder als genesen.

Neues Testzentrum in Meuselwitz

Erhöht hat sich in den zurückliegenden Tagen die Zahl derer, die wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden müssen. Aktuell sind das 31 Personen, von denen sieben eine intensivmedizinische Betreuung benötigen.

Am Mittwoch öffnet eine neue Außenstelle des Schnelltestzentrums Altenburger Land in Meuselwitz. Hier gibt es eine Änderung: Das Zentrum wird sich nicht im alten Schlecker-Markt befinden, sondern im Lutherhaus in der Poderschauer Gasse 29. Getestet wird mittwochs von 9 bis 12 Uhr.