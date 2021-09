Altenburger Parkstraße wird gesperrt

In der Altenburger Parkstraße wird gebaut.

Altenburg. Autofahrer müssen sich für mehrere Wochen auf eine Umleitung einstellen.

Ab Dienstag, 21. September, wird die Parkstraße in Altenburg für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Grund für die Sperrung sind umfangreiche Arbeiten am Abwasserkanal, teilt die Stadt mit. Da der Kanal mittig unter der Fahrbahn liege, könnten die Arbeiten nur unter einer Vollsperrung durchgeführt werden.

Für Autos, die aus südöstlicher Richtung kommen, gelte folgende Umleitung: Münsaer Straße, Ortsumfahrung Altenburg und Leipziger Straße. Der Verkehr in der Gegenrichtung werde vom Bahnhof oder der Leipziger Straße kommend über die Gabelentzstraße, den Theaterplatz und die Marstall-straße umgeleitet.

Freigabe Ende Oktober geplant

Für alle Fahrzeuge über zwölf Tonnen gelte aufgrund der Tonnagebegrenzung in der Gabelentzstraße und am Pauritzer Platz, dass sie in beiden Richtungen weiträumig über die Münsaer Straße, die Orts-umfahrung Altenburg und die Leipziger Straße umgeleitet werden.

Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende Oktober andauern, heißt es abschließend.

