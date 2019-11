Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburger Schlachthof spezialisiert sich auf Rinder

Im Rahmen der Spezialisierung seiner Betriebe auf einzelne Produktionsbereiche konzentriert sich der Konzern Vion am Standort Altenburg in Zukunft auf die Rinderschlachtung.

Der Betrieb in Thüringen wird die Schweineschlachtung im ersten Quartal 2020 einstellen und in Zukunft den Fokus auf den Ausbau des Rindfleischmarktes legen, informiert das Unternehmen. In den vergangenen Jahren sei die Schweineproduktion in Ostdeutschland und im Einzugsgebiet des Vion Betriebes Altenburg stetig zurückgegangen. Marktanalysen hätten dagegen ergeben, dass es in Ostdeutschland eine hohe Rinderdichte gibt. In der Region gebe es ein großes Wachstumspotenzial im Bereich Rindfleisch.

Der Standort Altenburg wird deshalb für dieses Segment ausgebaut und spezialisiert. Die Neuausrichtung von Vion Altenburg ist Teil der Umstrukturierung von Vion. Mit dem Ende der Schweineschlachtung wird Platz geschaffen für größere Kapazitäten im Rinderbereich. Altenburg fülle damit eine Produktionslücke in Ostdeutschland, denn außer in Mecklenburg-Vorpommern gebe es keinen weiteren Rinderschlachtbetrieb. Außerdem würden sich durch die möglichen höheren Schlachtzahlen die Transportzeiten von den Erzeugern zum Fleischbetrieb verringern.

Mit der Aufgabe der Schweineschlachtung wird Vion in Altenburg die Mitarbeiterzahl um rund 110 Arbeitskräfte reduzieren. Das Unternehmen habe die Mitarbeiter und ihre Vertretung informiert und beginne nun die Gespräche für einen Sozialplan.

Der in den letz­ten Jah­ren aus­ge­bau­te und mo­der­ni­sier­te Be­trieb in Al­ten­burg ist Vi­ons zen­tra­ler Fleisch­be­trieb im Drei­eck Sach­sen-An­halt, Sach­sen und Thü­rin­gen. Die enge Ver­knüp­fung mit der Land­wirt­schaft so­wie dem Le­bens­mit­tel­ein­zel­han­del und den Metz­gern ge­währ­leis­te eine re­gio­na­le Ver­sor­gung mit ein­hei­mi­schen Pro­duk­ten. Der 1994 er­bau­te Be­trieb hat sich al­ler­dings auch im Ex­port ei­nen treu­en Kun­den­stamm auf­ge­baut, der stän­dig be­lie­fert wird.

Der Stand­ort Al­ten­burg ist bislang in­ner­halb des Vion-Kon­zerns ei­ner von zwei Kom­bi­na­ti­ons­be­trie­ben für Rind- und Schwei­ne­fleisch.

Vion Holding ist ein internationaler Fleischproduzent mit Produktionsstandorten in den Niederlanden und in Deutschland und Vertriebsunterstützungsbüros in 13 Ländern weltweit. Im Jahr 2018 habe Vion mit 11.900 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro erzielt.