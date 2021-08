Altenburger Skater spenden 5000 Euro

Altenburg. Bei Benefizturnier in Altenburg ist für Hochwasser-Opfer gesammelt worden.

Vor wenigen Tagen trafen sich die Mitglieder des Altenburger Skatvereins „Die Wenzel“ im Kaffeehaus Volkstädt zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung. Neben dem Bericht des Vorstandes über die Vereinsaktivitäten im Jahr 2020 stand das traditionelle Benefiz-Skatturnier im Mittelpunkt, zu dem die anwesenden 17 Vereinsmitglieder auch Mitglieder des Präsidiums des Deutschen Skatverbandes (DSkV) und weitere Gäste begrüßen konnten.

Vorjahressieger erneut erfolgreich

Unter insgesamt 32 Teilnehmern wurde nach dem offiziellen Teil der Versammlung in zwei Runden zu je 24 Spielen der Skat-Champion des Abends ermittelt. Parallel fand auch ein kleines Rommé-Turnier statt.

Den ersten Platz beim Skat belegte – wie bereits im Vorjahr – der Altenburger Daniel Brumme, diesmal mit 1811 Punkten. Platz zwei teilten sich mit jeweils 1448 Zählern die Präsidentin des Sächsischen Skatverbandes Angelika Endt und der Wolfram Schlegel.

Die Rommé-Wertung dominierten diesmal Gretel Tripmaker vor Ulrike Schierz und Sebastian Kühn.

Banken stocken Betrag auf

Der Erlös des Skatturniers belief sich auf 1188 Euro, bestehend aus Start- und Verlustgeldern sowie Einzelspenden der Teilnehmer. Mit einer Zuwendung des DSkV-Präsidiums in Höhe von 1250 Euro, übergeben durch den Verbandspräsidenten Hans-Jürgen Homilius, standen somit 2438 Euro für einen guten Zweck zur Verfügung.

Dieser Betrag wurde durch die Sparkasse und die Volksbank Raiffeisenbank Altenburger Land eG jeweils um 1281,00 EUR aufgestockt, sodass der Gesamterlös am Ende des Turniers bei 5000 Euro lag.

Gemäß eines Beschlusses der Mitgliederversammlung des Skatvereins „Die Wenzel“ werden die Gelder in diesem Jahr vollständig den Opfern der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern sowie in Sachsen zur Verfügung gestellt.

In der Krise schnell helfen

Mit dem zeitnahen Transfer auf das Konto einer Hilfsorganisation, die sich in den Krisengebieten ehrenamtlich engagiert, wurde der Schatzmeister des Skatvereins beauftragt.

Allen Turnierteilnehmern und Sponsoren dankt der Verein für die Spendenbereitschaft.

Ein weiteres Dankeschön gilt der VR-Bank Altenburger Land eG für die Organisation und die Übernahme der Kosten für die Turnierpreise und die Bewirtung der Teilnehmer, dem Team des Ratskellers Altenburg für das Catering sowie Kay Melwitz für die freundliche Aufnahme der Skatfreunde im Kaffeehaus Volkstädt.