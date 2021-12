Altenburger Testzentrum zieht in Music Hall

Altenburg. Aus dem Landkreis werden derweil 201 Corona-Neuinfektionen und drei Todesfälle gemeldet.

Erneut sind im Altenburger Land drei Personen mit oder an Corona gestorben. Neu infiziert haben sich innerhalb eines Tages 201 Menschen, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Der Inzidenzwert sank leicht auf 1114,8.

Derzeit erweitert das Gesundheitsamt die Testkapazitäten. Dafür zieht das Testzentrum aus der Lindenaustraße 31 in die Music Hall in Altenburg. Dort könnten 50 Prozent mehr Tests durchgeführt werden. Dabei liegt das Augenmerk des Gesundheitsamtes auf den vorgeschriebenen Testungen am Ende von Quarantäneanordnungen.

Unterstützung bekommt der Kreis nun vom DRK, das dann auch Bürgertests durchführen will. Wegen des Umzugs bleibt am Sonnabend, 4. Dezember, das Testzentrum geschlossen. Ab Montag, 8 Uhr, wird in der Music Hall getestet, vorerst wochentags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten sei in Planung.