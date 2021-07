Altenburger Theaterkasse geht in die Sommerpause

Altenburg. An Karten für Vorstellungen können Kulturfreunde dennoch kommen.

Die Theaterkasse in der Tourismusinformation Altenburger Land am Markt 10 in Altenburg hat noch bis zum Freitag, 23. Juli, jeweils dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Vom 26. Juli bis 9. August bleibt die Theaterkasse geschlossen und öffnet erst wieder am Dienstag, 10. August, heißt es.

Die Theaterkasse in Gera in der Bühne am Park bleibe durchgängig dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Während der Öffnungszeiten könnten auch telefonisch unter der Nummer 0365/8279105 Karten bestellt werden. Außerdem seien Kartenbuchungen jederzeit online über www.theater-altenburg-gera.de möglich.

Derzeit seien Karten für alle Veranstaltungen des Sommertheaters bis 29. August erhältlich. Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten sei momentan kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.