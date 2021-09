Altenburger „Wallstreet Gallery“ hat Stadtmenschen im Bilde

Vorbereitungen für die Enthüllung der „Wallstreet Gallery“ in Altenburg.

Altenburg. Eine Fotoausstellung als Intervention im öffentlichen Raum: Am Freitag werden die Arbeiten in Altenburg enthüllt – mit einer bunten Lichtershow, Getränken und Live-Musik.

„Dass wir das in Altenburg hinkriegen, ist eine Wucht!“, sagt Fotograf Jens Paul Taubert, der gerade noch die letzten Absprachen zum Hängen der großformatigen Bilder mit seinem Galerie-Partner Martin Albermann trifft. Seit etlichen Wochen tüfteln die beiden an der Umsetzung dieser unkonventionellen Galerie unter freiem Himmel.

Dass diese Ausstellung im Stadtraum passiert, ist jedoch kein Zufall. Engagieren sich doch die Altenburger Stadtmenschen seit nunmehr drei Jahren für die gemeinsame Stadtgestaltung. Zum Ende des Projektes, welches im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik gefördert wird, lassen es die Stadtmenschen noch einmal krachen und veranstalten ein viertägiges Festival, zu dem auch die sogenannten „Wallstreet Gallery“ eröffnet werden soll.

Am Freitag, 24. September, um 18 Uhr wird die Ausstellung in Höhe des Paul-Gustavus-Hauses in der Wallstraße offiziell für die Besucher freigegeben – mit einer bunten Lichtershow, Getränken und Live-Musik. Die Stadtmensch Initiative bietet zum zweiten Male ein mehrtägiges Festival als bunten Basar der Bürgerprojekte.

Schon vor zwei Jahren konnten Ehrenamtler im Fotoporträt am historischen Gemäuer – es war im Marstall – vorgestellt werden. Nun nutzen sie in der zweiten „Entwicklungsstufe“ die Wallstraßenmauer als Ausstellungsfläche.

Martin Albermann, Jahrgang 1992, aus Frankfurt/Main studiert Fotojournalismus/Dokumentarfotografie. Im Rahmen eines Auftrages vom Institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) porträtierte er das Projekt Stadtmensch. Er geht das Thema in hochformatigen Porträts an. Sehr personenbezogen arbeitet er und hält auch immer einen Regenponcho bereit. „Statt gutem Wetter schätze ich vor allem wertvolle Begegnungen“, sagt er.

Jens Paul Taubert, Jahrgang 1956, fotografischer Quereinsteiger nach der Wende, ist mit der Stadtmensch Initiative, seitdem diese lebendig wurde, verbunden. Bei diesem Projekt hat er eher keine festen Grenzen im Kopf. Der Mensch stehe im Mittelpunkt – kein neuer Spruch, hier aber bildhaft umgesetzt.

