Klorona statt Corona: Kreativ gegen die Langeweile

Knallbunt sind alle, manche richtig aufwendig beklebt, andere fröhlich bemalt – und allesamt tauchen seit kurzem verstärkt im Internet auf, zumindest im Altenburger Land: Kreativ gestaltete Klorollen ziehen auf den einschlägigen sozialen Netzwerken die Blicke auf sich.

#Klorona nennt sich der heiter gemeinte Wettbewerb (auf Englisch Challenge), die sich Maike Steuer sowie Sarah-Ann und Gabriele Orymek ausgedacht haben. Die eigentliche Grundidee hatte allerdings Steuers sechsjähriger Sohn Oskar. „Er bekommt natürlich auch mit, was um ihn herum passiert, hat Fragen und macht sich auch Sorgen“, beschreibt die 38-Jährige die Situation zu Hause. Um den Nachwuchs auf andere Gedanken zu bringen, sollte gebastelt werden – und da boten sich die aufgebrauchten Rollen an. Da jeder Haushalt mit Blick in die leeren Supermarktregale nun über kiloweise Toilettenpapier verfügen dürfte, sei genügend Material auf jeden Fall vorhanden, so Steuer augenzwinkernd.

In Krisenzeiten ein Lächeln entlocken

Sarah-Ann Orymek, Maike Steuer und Gabriele Orymek (von links) sind das Team des Mobilen Spielecafés. Foto: Stadtmensch-Projekt Altenburg

Der Name der Aktion war indes eine Idee von Sarah-Ann Orymek, die gemeinsam mit ihrer Mutter Gabriele und Maike Steuer derzeit auch am Projekt eines mobilen Spielecafés arbeitet. „Natürlich hebt das Wortspiel auf das Virus ab. Wir wollen uns damit aber ausdrücklich nicht über die Situation lustig machen, die Auswirkungen sind massiv und das ist auch allen bewusst“, betont Steuer. „Wir haben nach einer witzigen Bastelidee gesucht, die die Kinder zu Hause beschäftigt und den Erwachsenen ein Lächeln entlockt“, sagt sie.

Dabei ist der Aufwand für die Basteleien denkbar gering, die Möglichkeiten vielfältig: „Die Rollen lassen sich schließlich in den unterschiedlichsten Formen gestalten. Kleben, malen, ausschneiden, alles ist erlaubt.“ Parallel werde die Fantasie der Kinder angeregt und die Familie könne etwas Gemeinsames erschaffen. „Eine Idee ist zum Beispiel, aus den Rollen erst Figuren zu erschaffen und im Anschluss ein Spielbrett zu gestalten. Dazu kann man sich dann eigene Regeln ausdenken und gemeinsam spielen“, schlägt das Trio vor.

Spenden und Versteigerungen sind denkbar

Kaum online, werden unter #klorona schon die ersten Kreationen gepostet. „Wir hoffen, dass das Ganze viral geht im besten Sinne und auch erwachsene Künstler ihrer Versionen kreieren“, so Gabriele Orymek. Mit etwas Glück, so die Hoffnung der Macher, lässt sich am Ende über die Challenge sogar noch Unterstützung für all jene organisieren, die durch die Auswirkungen der Krise derzeit in ihrer Existenz bedroht sind. Derzeit werden Pläne geschmiedet, die im Zuge der Challenge entstandenen Werke zu einem späteren Zeitpunkt zu versteigern.

Der Erlös solle Menschen zu Gute kommen, die durch das Virus um ihre berufliche Existenz fürchten müssen. Dabei scheut sich Maike Steuer auch nicht vor ganz großen Ideen: „Wir haben einfach mal eine Anfrage an Essity, einen der weltweit größten Hersteller von Toilettenpapier, gestellt. Vielleicht ist das Unternehmen ja bereit, pro fertiger ’Klorona’ zehn Cent zu spenden.“