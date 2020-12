Gößnitz. Die Firma Heli aus Schmölln ist mit dem Abriss der Kleingartenanlage in Gößnitz beauftragt. - Bürgermeister Scholz lädt die Stadträte ein, sich frühzeitig in die Haushaltsplanung einzubringen.

Am Pleißeufer rollen bald Abrissbagger - Kleingartenanlage in Gößnitz soll verschwinden

Die Kleingartenanlage „August Bebel“ unweit des Bahnhofs der Pleißestadt wird bald verschwinden. Der Bauausschuss des Stadtrates vergab am Montagabend die Leistung des Abrisses in Höhe von 105.000 Euro an die Firma Heli aus Schmölln. Dem muss noch der Stadtrat am 16. Dezember zustimmen. Die Kosten werden komplett vom Land übernommen, die Pächter der Kleingärten wurden bereits entschädigt, wie Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) informierte.

Der Haupt- und Finanzausschuss verabschiedete Kassenverwalterin Maria Rosenberger, welche „in den wohlverdienten Ruhestand“ wechselt, so Scholz am Dienstagabend. Ihre Aufgaben übernimmt künftig Marion Ackermann, die noch bis zum Jahreswechsel als Kämmerin fungiert. Ab 2021 wird eine neue Mitarbeiterin diese Aufgabe übernehmen und dabei von Marion Ackermann angelernt.

Scholz warb in beiden Ausschüssen dafür, dass sich die Stadträte frühzeitig mit ihren Vorschlägen für den Haushalt 2021 einbringen. Idealerweise soll dieser im Februar verabschiedet werden. Der Bürgermeister bat auch um Vorschläge, aus welcher Haushaltsstelle die Wünsche zu finanzieren seien.