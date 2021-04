Im Altenburger Land Andachten zum Lesen und Hören entwickelt

Altenburg. Gläubige im Altenburger Land sollen in Corona-Zeiten auf neuen Wegen erreicht werden

Der evangelische Kirchenkreis Altenburger Land setzt seine Andachtsreihe für jeden Sonn- und Feiertag fort.

Pfingsten bereits im Blick

Begleitet durch Superintendentin Kristin Jahn sind unter dem Thema „Was mir Flügel verleiht“ Andachten entstanden, die den Gemeindegliedern in Form einer Broschüre und eines Podcasts begleiten werden.

„Wir sind dankbar und stolz auf die Gemeinschaft, die hier zwischen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst gelebt wird und dieses Projekt möglich gemacht hat“, so Jahn. Im Ausschuss für kirchliches Leben der Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Altenburger Land, einem Gremium von gewählten Haupt- und Ehrenamtlichen aus allen Kirchengemeinden, ist passend zu dem Andachtsmaterial für jeden Sonn- und Feiertag auch Material für das Pfingstfest 2021 entwickelt worden.

Die Broschüre „Was mir Flügel verleiht“ ist in der Superintendentur in Altenburg, in den Pfarrämtern und in vielen Kirchen des Kirchenkreises erhältlich.

Der Podcast zum Hören und die Broschüre als PDF-Datei zum Herunterladen ist auf der Webseite des Kirchenkreises unter www.suptur-abg.de/fluegelverleiht, zu finden.