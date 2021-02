Das Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln.

Anmeldewoche am Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln

In der Woche vom 1. bis 6. März finden die Anmeldungen für die neuen Klassen 5, 6, 7 als auch 10 am Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln statt.

Die Anmeldungen erfolgen kontaktarm und unter Einhaltung der Hygieneregelungen, teilt die Schule mit. Dazu müsse sich im Sekretariat angemeldet werden. Anmeldezeiten seien Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 11 Uhr.

Alle notwendigen Unterlagen seien unter www.rhgsln.de zu finden. Das aktuelle Halbjahreszeugnis im Original oder als beglaubigte Kopie sei vorzulegen. Fragen zur Anmeldung könnten telefonisch unter 034491/27500 gestellt werden.