Arbeitslosenquote sinkt auf 6,4 Prozent

Die Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt hat sich dank der milden Witterung weiter entspannt. Die Zahl der Arbeitslosen ging um 215 auf 11.700 Personen zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 966 Arbeitslose weniger. „An der Einschätzung zur konjunkturellen Lage hat sich indes in den letzten Wochen nichts geändert. Wie die Entwicklung in den kommenden Wochen weitergeht, bleibt abzuwarten. Insbesondere dann, wenn sich der Winter doch noch einmal zurückmeldet oder das Coronavirus zu Lieferengpässen in den Firmen führen sollte“- so Stefan Scholz, Chef der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera zur aktuellen Entwicklung.

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Februar 6,4 Prozent (02.2019: 6,8 Prozent). Im Rechtskreis SGB III lag die Arbeitslosigkeit bei 5038, das sind 106 weniger als im Vormonat und 126 mehr als im Vorjahr. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote lag bei 2,7 Prozent. Im Rechtskreis SGB II gab es 6662 Arbeitslose, das ist ein Minus von 109 gegenüber Januar; im Vergleich zum Februar 2019 waren es 1092 Arbeitslose weniger. Die anteilige SGB II-Arbeitslosenquote betrug 3,6 Prozent.

Aktuell sind 979 Personen unter 25 Jahren ohne Beschäftigung. Das sind 17 mehr als im Januar und 23 mehr als vor einem Jahr. TP