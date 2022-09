Auf Hochglanz polierte Oldies ziehen in Windischleuba Blicke auf sich

Dieser Oldie-Ford „Lincoln Continental“ von Wolfgang Schleicher (am Lenkrad) aus Mockzig geriet immer wieder in den Fokus.

Windischleuba. 400 Aussteller zeigen in Windischleuba ihre alten Fahrzeuge.

„Das 15. Oldtimertreffen hier auf der Festwiese steht ganz im Zeichen des 15-jährigen Bestehens unseres Oldtimerclubs Windischleuba“, so begrüßte Clubvorsitzender Matthias Hillmar am Samstag die 400 Aussteller und eine große Gästeschar.

Zu sehen waren wieder auf Hochglanz polierte Fahr- und Motorräder und vor allem Oldie-Autos, deren Besitzer so manchen „Luxusschlitten“ teils auch aus Übersee in die Heimat brachten. So wie die zwei Amiflitzer „Lincoln Continental“ von Ford, die Wolfgang Schleicher aus Mockzig in den USA über eine Anzeigenliste erwarb. „Beide Autos mit jeweils acht Zylindern sind 5,85 Meter lang. Den hinteren habe ich meinem Freund Udo Teichmann verkauft“, berichtete Schleicher.

Besucher Jürgen Berger aus Zeitz schwang sich lachend auf die rote 300-Kubikzentimeter-Jawa von Aussteller Gerd Hedler aus Zeulenroda und sagte: „Das waren Zeiten, als auch ich auf so einem in der damaligen Tschechoslowakei hergestellten eleganten Motorrad mit meiner Karin zum Tanzen düste.“

Mit einem 1960 im Automobil- werk Gorki in Nischni Nowgorod hergestellten Wolga reiste Jens Hanke an. „Dieses Auto aus der damaligen Sowjetunion erwarb ich vor zwölf Jahren aus Litauen. Den Wolga habe ich restauriert und fahre nun gerne bei schönstem Wetter zu Oldieveranstaltungen“, so der Leipziger.

Ältestes Auto prämiert

Einen echt alten „Ami“ vom Baujahr 1927, einen Ford Motorwagen Model T mit einem Zweigang-Planetengetriebe, präsentierte Peter Hänse aus Bornitz im Burgenlandkreis.

Jeweils eine Prämie für das älteste Fahrzeug erhielt Jonny B. aus Greipzig bei Ehrenberg, der mit 80 Jahren älteste Aussteller Gerd Hedler aus Zeulenroda und für die weiteste Anfahrt Inge Schwarzenböck aus Mühldorf in Bayern.