Eine Szene aus der Operette „Die ganze Welt ist himmelblau“, die in Altenburg zu sehen ist.

Auf Operettentour in Altenburg

Altenburg. „Die ganze Welt ist himmelblau!“ ist am 16. und 17. Oktober im Theaterzelt zu erleben.

„Die ganze Welt ist himmelblau!“ lautet das Motto, wenn Kapellmeister Thomas Wicklein das Publikum auf seine eigens zusammengestellte und mit heiteren Dialogen ausgestattete „Reise ins Reich der Operette“ mitnimmt.

Zu erleben ist diese nächstes Wochenende am Samstag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 17. Oktober, um 14.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg.

Musikalisch tummeln sich dabei berührende und beschwingte Höhepunkte aus Operettenklassikern von Johann Strauß, Carl Zeller, Paul Lincke, Emmerich Kálmán und vielen weiteren.

Reiseziele liegen im Risikogebiet

Zur Handlung: Eine vergnügliche Tour durch die Operettenmetropolen Europas – Paris, Wien, Budapest, Berlin – so hübsch hatte sich das die kleine Reisegesellschaft vorgestellt. Doch kaum haben sich die vier beschwingten Operettenfans in Bewegung gesetzt, werden sie in voller Fahrt und Vorfreude gebremst: keine Weiterreise möglich, alle Reiseziele sind Risikogebiete.

Die Warnungen der Operetten-Unwetterzentrale sind eindeutig und eindringlich. So kommt es, dass die vier die Nacht als Gäste in einem charmanten Hotel der Sonderklasse verbringen dürfen, dem Grand Hotel Bellerevue.

An Sehnsuchtsorte träumen

In diesem ehr- und fragwürdigen Operettenetablissement ist der findige Portier für die Einhaltung der Anstandsregeln verantwortlich. Die an ihrer Reise Gehinderten träumen sich an ihre Sehnsuchtsorte, wobei sich auch das Hotelzimmer als geeignete Bühne für glühende Leidenschaft und köstliches Amüsement herausstellt.

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera musiziert unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein. Heike Kley zeichnet für Inszenierung und Choreographie, Elena Köhler für Bühne und Kostüme verantwortlich.

Solisten sind Julia Gromball (Sopran), Joanna Jaworowska (Mezzosopran), Gustavo Mordente Eda (Tenor) vom Thüringer Opernstudio, Johannes Beck (Bariton) und Ulrich Burdack (Bass).

Infos und Karten an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 beziehungsweise 03447/58 51 60 sowie online unter der Adresse www.theater-altenburg-gera.de.