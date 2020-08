Schmölln. Bei einem Streit zwischen zwei Bewohnern wurde in Schmölln ein 22-Jähriger schwer verletzt.

Auseinandersetzung in Schmölln: 22-Jähriger wird schwer verletzt

Bei einer gefährlichen Auseinandersetzung am Mittwochmorgen zwischen zwei Anwohnern ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben wohnten beide Männer in der gleichen Unterkunft in der Schöllnschen Bergstraße.

Die Polizei beendete den Streit vor Ort. Da der 34-Jährige sich nicht beruhigen ließ, musste er von den Beamten in Gewahrsam genommen werden.

Der 22-Jährige kam ins Krankenhaus.

Gegen den 34-Jährigen wurde Anzeige gestellt.