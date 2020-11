Schmölln. Ein Autofahrer verlor auf der Straße von Hartha in Richtung Wildenbörten die Kontrolle über sein Auto.

Auto überschlägt sich auf glatter Straße in Schmölln

Am Donnerstag gegen 06:40 Uhr befuhr der 39-jährige Fahrer eines Toyota die Straße von Hartha in Richtung Wildenbörten. In einer Linkskurve verlor der Toyotafahrer auf Grund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Im angrenzenden Feld kam er schließlich auf dem Dach liegend, zum Stehen, so die Polizei. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug musste schließlich von einem Abschleppdienst geborgen werden.

