Bäume in der Schmöllner Bastei werden gefällt

An der Schmöllner Bastei sollen in den kommenden Wochen Bäume gefällt werden. Dies gaben Bürgermeister Sven Schrade (SPD) und Birgit Seiler, Fachdienstleiterin für Natur- und Umweltschutz im Landratsamt, bei einem Vor-Ort-Termin bekannt.

Die 25 Bäume – vorrangig Eichen – sollen weichen, um den markanten Buntsandsteinfelsen der Bastei zu schützen, sagte Seiler. Denn dieser sei ein bedeutsamer Lebensraum für zahlreiche Arten, zudem aus geologischer Sicht einzigartig in Ostthüringen. Die teils jahrzehntealten Bäume drohten hingegen, den Felsen durch ihr Wurzelwerk aufzusprengen. Dann sei auch für Menschen Gefahr in Verzug, so Seiler.

Felsen ist ein wichtiger Lebensraum für Tiere

„Fledermäuse suchen gerne Schutz in den Felsspalten, auch für viele Insektenarten sind sie ein wichtiger Lebensraum, da deren Larven den Sand benötigen“, sagte Seiler. Wachse der Felsen weiter zu, drohe dieser Lebensraum, verloren zu gehen. „Ein Offenland mit blankem Sandstein ist das Ziel“, so die Umweltexpertin.

„Der normale Schmöllner wird sich in Zeiten, in denen ständig über Umwelt- und Klimaschutz gesprochen wird, natürlich zunächst fragen: Was soll das denn?“, ist Seiler überzeugt. Genau aus diesem Grund wolle man das Projekt frühzeitig vorstellen und über seinen Sinn aufklären, so Sven Schrade. Es gehe darum, die biologische Vielfalt an dem Flächennaturdenkmal zu sichern. Die Baumfällungen seien als Naturschutz zu verstehen, so paradox das auch klinge.

Dialog mit den Schmöllnern suchen

Etwa 14.000 Euro sollen die Baumfällungen kosten, beauftragt damit sei mit dem Containerdienst Seyfarth ein lokales Unternehmen mit „Fach- und Sachverstand“. Die Arbeiten sollen am Montag, 27. Januar, beginnen und bis Ende Februar abgeschlossen sein, so Schrade. Farbige Markierungen an den Bäumen weisen auf die baldigen Fällungen hin. Diese seien bewusst in den Winter verlegt worden, da jetzt keine Vögel in den Bäumen brüten, sagte Seiler.

Der Eingriff an der Schmöllner Bastei sei eine der Ausgleichsmaßnahmen, die die Stadt für die Erweiterung des Industriegebiets Crimmitschauer Straße betreiben müsse. „Es wird interessant sein, wie der Schmöllner darauf reagiert“, sagte Schrade. Dass es sich bei den Baumfällungen eben auch um eine Naturschutzmaßnahme handle, müsse man den Bürgern gut erklären. Er kann sich vorstellen, ein Picknick an der Bastei zu organisieren, um dort Fragen der Bürger zu beantworten.

Bastei soll zu einem Aussichtspunkt werden

Für die Zeit, in der sich die Bastei wieder in kahlem Zustand präsentiert, haben Schrade und Seiler bereits erste Pläne. „Die Schmöllner werden sich hoffentlich schnell über den freien Blick freuen, der dann von dem Felsen auf die Stadt möglich ist“, sagte Seiler. „Vielleicht lässt sich auch etwas Touristisches entwickeln“, so der Rathauschef.

Für die kommenden Wochen erwarten die beiden aber zunächst „kontroverse Diskussionen über die Baumfällungen“, sagte Sven Schrade. Da man das Projekt aber über zwei Jahre intensiv geplant habe, sei man sich über dessen Sinn sicher. Klar sei zudem, dass die Schmöllner Bastei danach nicht wieder zuwachsen soll, so Seiler. Mindestens alle zwei Jahre soll sie gepflegt und von neuem Wildwuchs befreit werden.