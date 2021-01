Bangemachen kennt die Kirchgemeinde Nöbdenitz nicht

Die äußerst produktive Kirchgemeinde Nöbdenitz hat neben einer Handvoll Bautätigkeiten noch weitere Aufgaben für 2021 im Blick. In diesem zweiten Teil geht es um das pralle Kulturprogramm, welches in diesem Jahr gestemmt werden will. Sofern es die Seuchenschutzbestimmungen zulassen, stehen in diesem Jahr eine Pilgerwanderung, Konzerte, Theateraufführungen und vieles mehr an. Gemeindekirchenrat Wolfgang Göthe blickt für uns voraus.

Schon vor der Pandemie hat sich gezeigt, dass Veranstaltungen unter freiem Himmel in dem schmucken Pfarrhof auf großes Interesse stoßen. Auch das Konzept, die Kirchen in Nöbdenitz und Lohma von Ostern bis zum Reformationstag tagsüber geöffnet zu halten, komme richtig gut an, so Wolfgang Göthe. Daher sollen baldmöglichst 250 bis 300 solide Klappstühle angeschafft werden. Bereits im Vorjahr wurden mit Unterstützung der Stadtverwaltung 30 stabile Stühle angeschafft, um die vorhandenen in der Pfarrscheune zu ersetzen.

Pilgerwanderung an Ostern scheint nicht gefährdet

Doch wann genau diese Stühle wieder besetzt werden können, steht noch in den Sternen. Seitdem die Corona-Pandemie voriges Jahr mitten in der Fastenzeit zugeschlagen hat, können solcher Art Geselligkeiten kaum mehr stattfinden. Die Ausstellungen von prachtvollen Ostereiern und Orchideen kann höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Ob die Fastengespräche in diesem Frühjahr abgehalten werden, ist äußerst fraglich. Dafür sind Fastenandachten mit Gastpredigern in der Kirche geplant.

Zu Ostern, so die fromme Hoffnung, möchte man die bereits für voriges Jahr geplante Pilgerwanderung mit Arnhild Kump umsetzen. Vom Startpunkt Großstöbnitz bis zum Ziel Nöbdenitz, mit mehreren Stationen dazwischen, ist dieses Angebot eher vom Wetter als den Hygieneschutzbestimmungen abhängig. Doch man hat auch manche wertvolle Lehre aus der Pandemie-Misere gezogen. So habe etwa etwa die Feier des Martinstages gezeigt, dass es nicht unbedingt einen Lampionumzug brauche, so Göthe. Auch in diesem Jahr solle im Pfarrhof gefeiert werden. Andere beliebte Programmpunkte, wie der Bärenschmaus in Lohma, das Johannisfest oder die Apfelausstellung zum Erntedankfest werden unverändert belassen.

Biblische Kost bei schweren Themen

Für kulturelle Höhepunkte abseits der kirchlichen Feiertage ist ebenfalls gesorgt. Bereits fest stehen ein Musical-Konzert am 11. Juli sowie ein Sommertheater am 28. August mit einem Stück von Bertolt Brecht. Letzteres bildet zugleich den Auftakt zum Festival im Sprottental, welches an drei Wochenenden Abwechslung bieten soll. Zudem steht am 20. Juni auch der Nachholtermin der Sternfahrt zur Bockwindmühle an. Im Rahmen dieser Trafo-Aktion soll an der Atelierkirche Lohma eine künstlerische Intervention stattfinden. Zudem wolle man einen eigenen fliegenden Salon entwickeln, bei dem die 1000-jährige Eiche im Mittelpunkt stehen soll. Der könnte aber erst 2022 abheben.

Neben dem seelischen soll auch das kulinarische Wohlbefinden nicht zu kurz kommen. So warten die Thümmelbäcker schon sehnlichst darauf, wieder den Lehmbackofen intensiv zu nutzen. Angedacht ist auch, themenbezogene Mehrgenerationen-Kochabende im Pfarrhof abzuhalten.

Eher handfeste Kost soll es hingegen im Rahmen der Reihe "Straftaten in der Bibel" geben. Locker gehaltene Zusammenkünfte von Mai bis September wird die Geraerin Jana Huster als Vortragende füllen, mit Livemusik begleitet. Sollte all dieses gelingen, wird es eine bunte und anspruchsvolle Mischung. Der Kirchenälteste Wolfgang Göthe wünscht sich noch mehr: "Wir wollen endlich wieder an Vernetzungstreffen der Erprobungsräume teilnehmen. Der enge Kontakt fehlt uns." Aber wie man sieht, kommen die guten Ideen auch so.