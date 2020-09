Bastler und Sammler mit Laune

Die Vereinsmitglieder vor der Scheune in Lehma, wo sie einen Großteil ihrer Treffen veranstalten. Mitmachen kann bei ihnen jeder, der Lust und Laune hat.

„In Altenburg ist schon viel zuviel verschwunden“, antwortet Matthias Hillmar auf die Frage, warum der Oldtimerclub eine komplette Möbeltischlerei beherbergt. Der Vereinsvorsitzende und seine Mitstreiter, so viel wird schnell klar, haben eine große Leidenschaft: die Erinnerung an Vergangenes zu bewahren und für die Nachwelt zu erhalten.Vor fünf Jahren hat sich der Verein dafür ein zweites Standbein auf einem Vierseithof in Lehma geschaffen. Dort sind jetzt auf 100 Quadratmetern zahlreiche Zweiräder wind- und wettergeschützt gelagert. Zudem noch weitere Alltagsgegenstände aus vergangenen Zeiten, wie eine Zapfsäule, Telefone, Landkarten oder Werkzeuge. Und seit einigen Monaten eben auch eine komplette Tischlerei.