„Mit großer Freude habe ich gelesen, dass die Sanierung von Schloss Tannenfeld gestartet ist. Leider konnte ich im letzten halben Jahr keine Bauarbeiten sehen oder irgendwelche Baufahrzeuge sichten“, schreibt uns ein Leser und fragt, ob die ganze Sache eine Luftnummer ist.

Wir haben Burkhard Schreiber, Geschäftsführer der Tannenfeld GmbH, zum aktuellen Stand gefragt.

Wie er sagt, sind die Arbeiten längst losgegangen, „und zwar planmäßig“. So sei im ersten Halbjahr 2020 die nicht denkmalgeschützte Bausubstanz zurückgebaut worden. Entsorgt worden seien Altlasten und die nicht mehr sanierungsfähigen Objekte Männerliegehalle und der Anbau am Wasserturm, so Schreiber weiter. „Insgesamt wurden über 6000 Kubikmeter Material zurückgebaut. Baustart, gemäß unseres vorhabensbezogenen Bebauungsplans, heißt also bezogen auf unser Tannenfeld: erst rückbauen, dann aufbauen. Insofern befinden wir uns mitten im ersten Bauabschnitt“, informiert der Geschäftsführer.

Zu den geplanten Arbeiten auf dem Schlossareal würden derzeit Abstimmungen mit Trägern öffentlicher Belange laufen. Bis die nicht abgeschlossen sind, will Burkhard Schreiber nicht näher über die Vorhaben informieren. Er geht jedoch davon aus, dass er im November nähere Auskünfte, auch zum zeitlichen Ablauf, geben kann.

Eine siebenköpfige Investorengruppe – aus dem Altenburger Land und aus Leipzig – plant, ein Spezialpflegezentrum für Demenzkranke im Gebäude-Altbestand unterzubringen.

Das Schloss soll aber für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. So sei vorgesehen, passend zum denkmalgeschützten Gebäude, eine gastronomische Einrichtung anzusiedeln.

Auf dem Gelände der alten Gärtnerei sollen weitere 100 Kurzzeitpflegeplätze entstehen. So sollen pflegende Familienangehörige, die durch Krankheit oder Urlaub verhindert sind, entlastet werden. In der Zeit wird sich dann in Tannenfeld um die zu Pflegenden gekümmert. Insgesamt sollen über zehn Millionen Euro investiert werden.