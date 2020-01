Markierungen an Bäumen in der Schmöllner Bastei weisen auf die bald beginnenden Fällungen hin. Allerdings wird jetzt nochmals geprüft, wie viele Bäume eigentlich weichen müssen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumfällung an Schmöllner Bastei vorerst gestoppt

Nach der öffentlichen Präsentation der geplanten Baumfäll- und Pflegearbeiten am Flächennaturdenkmal Schmöllner Bastei am Dienstag dieser Woche, zu der Stadtverwaltung Schmölln sowie der Fachdienst Umwelt- und Naturschutz des Landratsamtes geladen hatten, reagierte die Schmöllner Bevölkerung nicht nur mit Begeisterung auf die am Pfefferberg geplanten Arbeiten. Die sollten eigentlich am Montag, 27. Januar, beginnen, werden jetzt aber verschoben.

Erneute Schau vor Ort soll Klarheit bringen Den Stopp für die Baumfällungen hat der Fachdienst veranlasst. „Wir haben bei diesem Vor-Ort-Termin festgestellt, dass zu viele Bäume für die Fällung vorgesehen sind“, erklärt Fachdienstleiterin Birgit Seiler auf Nachhaken dieser Zeitung. Dies Betrifft vor allem den Baumbestand unterhalb der Bastei in Richtung Wohnbebauung, wo sich unter anderem Eichen und weitere Solitärbäume befinden. „Dieses Grün zu fällen, hat mit dem Felsen nichts zu tun, weshalb die Bäume dort auch nicht weichen müssen“, erläutert Seiler den Grund einer erneuten Schau in der kommenden Woche. Am Montag und Dienstag wolle man sich an der Bastei nochmals genau umsehen und endgültig klären, wo genau die Säge angesetzt werden sollte. Mit dabei ist auch dann wieder die Stadtverwaltung Schmölln. „Mit uns ist das abgesprochen und ich finde gut, dass wir nochmal genau hinschauen, bevor es los geht", sagte Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Die neuerliche Prüfung geschehe als Reaktion auf die Hinweise aus der Bevölkerung, die inzwischen im Rathaus eingegangen seien. Mehrere Anwohner hätten ihren Unmut geäußert angesichts des am Pfefferberg Geplantem. Die Arbeiten an der Bastei sind Teil der Ausgleichsmaßnahmen, zu der die Kommune mit der Erschließung des Industriegebietes Crimmitschauer Straße, Teil V, verpflichtet ist. Ersichtlich war dies auch im Bebauungsplan für dieses Projekt, der öffentlich auslag. Bei der Schmöllner Bastei handelt es sich um ein Flächennaturdenkmal, das 1970 mit besonderem Schutzstatus versehen worden ist. Im Landschaftspflegeplan des Kreises wurde die Erhaltung der zwölf Meter hohen Sandsteinwand und ein aller zwei Jahre stattfindender Rückschnitt der Baum- und Strauchschicht festgelegt. Das Vorhaben, dieses Areal intensiver zu pflegen und so eventuell auch wieder begehbar zu machen für Wanderer und Spaziergänger, wurde erstmals 2017 im Technischen Ausschuss des Stadtrates Schmölln thematisiert und besprochen.