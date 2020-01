Baustart in Hartha spätestens im April

Die Fördergelder für den Trinkwasserleitungsbau für das Brunnendorf Hartha sind seit dem Monat Dezember da.

Wir sprachen mit Marcel Greunke, Chef des zuständigen Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsverbandes Altenburger Land (ZAL) und Bürgermeister der Gemeinde Ponitz (CDU) , wie es nun weitergeht.

Wann beginnen die Arbeiten in Hartha für den Trinkwasseranschluss?

Die Baumaßnahme ist bereits öffentlich ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe ist für März 2020 geplant.

Somit kann Ende März, spätestens aber im Monat April der Baustart erfolgen. Die Bauzeit wird das ganze Jahr in Anspruch nehmen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Maßnahme bis ins Jahr 2021 dauert. Ziel bleibt, im Jahr 2020 fertig zu werden.

Wie viele Meter Leitung werden verlegt?

3500 Meter Hauptleitung. Dazu kommen rund 1000 Meter Hausanschlussleitung, die allesamt in die Erde müssen.

Wann ist mit grünem Licht für die Trinkwasseranschlüsse weiterer Brunnendörfer im ZAL-Verbandsgebiet zu rechnen?

Parallel zu Hartha wird im Jahr 2020 Boderitz realisiert. Lossen ist planungstechnisch bereits abgeschlossen und wird derzeit beim Land Thüringen geprüft. Wir gehen davon aus, dass eine Umsetzung in 2020 realistisch ist. Für 2021 werden wir in diesem Jahr Dobraschütz und Oberkossa planen und zur Förderung einreichen. Für alle weiteren Brunnendörfer müssen wir noch ins Gespräch mit den betroffenen Kommunen kommen und eine gemeinsame Strategie entwickeln. Wir wollen dran bleiben und auch 2020 weitere Planungen in Angriff nehmen.