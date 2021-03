Bedürftige im Altenburger Land haben Masken bereits

Altenburg. Nachgehakt: Die Masken sind per Brief verschickt worden. Landratsamt und Jobcenter haben sie verteilt.

Wie kommen Bedürftige im Altenburger Land eigentlich an die Masken, die das Land den Kreisen und kreisfreien Städten kostenlos zur Verfügung gestellt hat? Diese Frage stellten uns mehrere Leser. Wir haben im Landratsamt gefragt, wie die Sache organisiert wurde. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog