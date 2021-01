Begeisterung im Altenburger Land über Logistikzentrum Nobitz

Die Freude über die Entscheidung, ein Logistikzentrum des Technischen Hilfswerks am Flugplatz Nobitz anzusiedeln, ist nicht nur bei Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) groß.



Auch Landrat Uwe Melzer (CDU) ist begeistert und dankt allen Fürsprechern für die bisherige Unterstützung.



"Vielfältige Argumente bekräftigen die Eignung des Flugplatzes Altenburg-Nobitz für die Ansiedlung des THW-Logistikzentrums. In der Gesamtbetrachtung entsteht mit dem in Altenburg beheimateten THW Landesverband Sachsen/Thüringen mit der Dienststelle des

Landesbeauftragten und den Referaten Einsatz, Einsatzunterstützung, Ehrenamt und Ausbildung sowie dem sehr engagierten THW Ortsverband Altenburg ein mitteldeutsches THW-Zentrum“, so Melzer.

THW-Logistikzzentrum kommt nach Ostthüringen