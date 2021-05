Berufsausbildung im Altenburger Land ortsnah sichern

Die Berufsschule für Wirtschaft und Soziales in Altenburg.

Altenburg. Kreistag verabschiedet Schulnetzplanung für Berufsschulen im Landkreis einstimmig ohne Änderung und will damit den Erhalt von allen Fachrichtungen in der Region sichern.

Der Schulnetzplan für die staatlichen berufsbildenden Schulen im Altenburger Land, wie ihn der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat, sieht den Erhalt sowohl der Staatlichen Berufsbildenden Schule (SBBS) Wirtschaft/Soziales als auch des Berufsschulzentrums (BSZ) Gewerbe/Technik mit all seinen Fachrichtungen vor. Diese Struktur gilt ab dem Schuljahr 2022/23.

Bereits im Februar hatte der Kreistag die Pläne des Thüringer Bildungsministeriums abgelehnt, Berufsausbildungen von Altenburg nach Gera oder Jena zu verlagern. Landrat Uwe Melzer (CDU) verfasste gemeinsam mit den Schulträgern der Berufsbildungsregion Ost eine Stellungnahme, die das Bildungsministerium Ende März erhielt. Auch darin die Forderung, das Berufsschulnetz in Ostthüringen so zu lassen, wie es jetzt ist. „Um wohnortnahe Berufsausbildung zu organisieren und den ländlichen Raum in Thüringen nicht weiter ausbluten zu lassen“, fasst Melzer zusammen.

Unterzeichnet haben das neben dem Altenburger Land auch der Kreis Saalfeld-Rudolstadt, der Saale-Orla- sowie der Saale-Holzland-Kreis und der Landkreis Greiz. Nicht mit im Boot sitzen indes die kreisfreien Städte Gera und Jena. „Auf deren Solidarität hatten wir allerdings gehofft“, bedauert Uwe Melzer.

Sein Fazit für das Altenburger Land: „Wir haben zwei gut funktionierende Berufsschulen, die Häuser sind saniert, es gibt eine direkte Unterkunft für die Lehrlinge und die Prognosen hinsichtlich der Schülerzahlen verheißen Stabilität für die nächsten Jahre.“

Einziger Kritikpunkt in der Kreistagssitzung von SPD-Bündnis 90/Die Grünen sowie Linken: Man hätte schon im Juni 2020 so reagieren müssen, als die Pläne des Bildungsministeriums bekannt wurden. „Sowas“, sagten Doreen Rath und Michaele Sojka einhellig, „darf nicht auf die lange Bank geschoben werden.“