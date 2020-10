Die Indupri Tore & Zaun GmbH ist in Regie von Geschäftsführer Frank Bauersachs ein Dienstleister mit Schwerpunkt in Vertrieb und Montage von genormten Bauelementen. Und die Firma wächst.

Die Vertriebs- und Montagepalette reicht von Sektionaltoren, Schiebetoren bis zu Zäunen. „Seit 13 Jahren montieren wir Tore", sagt Geschäftsführer Bauersachs. Kundschaft sitzt unter anderem auf Rügen, in Bayern, an der polnischen und niederländischen Grenze. Bei Indupri beschäftigt sind aktuell neun Monteure sowie vier Verwaltungsangestellte. Eine stattliche Transporterflotte gehört ebenfalls zum Unternehmen dazu.

Jetzt benötigt die Firma Lagerplatz. Genau den soll die im Bau befindliche 40 Meter lange und 15 Meter breite Lagerhalle in der Meuselwitzer Kluge-Straße bieten. Ein Stahlbau in Wandriegelkonstuktion.

In Nachbarschaft errichtet wurde zudem ein Gebäude mit einer Fläche von 18 mal 18 Metern, das Büro- und Ausstellungsräume sowie Sanitär- und Waschräume beinhaltet. Nun krönte ein Richtfest das Baugeschehen.

Dachdeckermeister Sven Schneidler verkündete hoch oben den Richtspruch: „Gott mög` das Bauwerk hier bewahren vor Not und Schaden aller Art.“

Auch die Vertreter der am Bau beteiligten Firmen wie unter anderen die Leuteritz Anlagenbau GmbH in Penig, Hoch- und Tiefbau Fuchs in Altenburg, Dachdeckerbetrieb Schmidtchen in Lucka und die Häntzschel Haustechnik UG in Altenburg erhoben die Gläser. Ihrem Sponsor gratulierten der Präsident und Vizepräsident des ZFC Meuselwitz, Hubert Wolf und Holm Pinder. Für ein umfangreiches kulinarisches Angebot sorgte ein Buffetteam um Luzy Bauersachs.