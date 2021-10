In der Bibliothek in Altenburg gibt es zahlreiche Krankheitsfälle.

Bibliothek in Altenburg bleibt zu

Altenburg. Die Stadtverwaltung richtet in der kommenden Woche einen Notdienst ein.

Die Stadtbibliothek Altenburg kann in der kommenden Woche, also in der Zeit von Montag, 25. Oktober, bis Freitag, 29. Oktober, nicht geöffnet werden.

Aufgrund gehäufter Krankheitsfälle macht sich diese Maßnahme erforderlich, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit.

Alle ausgeliehenen Medien, die in dieser Woche zurückgegeben werden müssen, würden automatisch um zwei Wochen verlängert. Für dringenden Ausleihbedarf von Sachliteratur, zum Beispiel im Rahmen von Abschluss-, Schüler- oder Seminarfacharbeiten, sei ein Notdienst eingerichtet.

Dahingehende Wünsche könnten von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr per Telefon 03447/31 50 58 oder per E-Mail an bibliothek@stadt-altenburg.de angemeldet werden.

Es werde dann ein kurzfristiger Abholtermin vereinbart. Die Mitarbeiter der Bibliothek bitten um Verständnis.