Bio im Altenburger Land ist noch weit in den Anfängen

Die Grüne Woche in Berlin findet dieses Jahr nur digital statt. Schon im Vorfeld der landwirtschaftlichen Messe hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner über die neuesten Trends der Branche informiert. So soll es derzeit einen wahren Boom auf Bioprodukte geben. Vergangenes Jahr habe es etwa ein Umsatzplus von 17 Prozent im Vergleich zu 2019 gegeben. Der Umsatz der Biobranche sei auf 14 Milliarden gestiegen. Stellt sich die Frage, ob sich der Trend auch im Altenburger Land bemerkbar macht.

1. Haben die Bauern im Altenburger Land eine stärkere Nachfrage an Bioprodukten verzeichnet?

Was die Nachfrage betrifft, kann ich keine genaue Angabe machen. Jedoch ist das Angebot an Bioprodukten aus dem Altenburger Land noch relativ überschaubar. Stellvertretend kann ich den Biobetrieb Schäffner in Garbus nennen, der sich rein auf pflanzliche Produkte, wie Getreide und Mais, eingestellt hat. Der Biohof Rauschenbach in Windischleuba bietet regionale Fleischvermarktung an. Ralf Kuhn aus Mockzig hat ebenfalls auf Biolandwirtschaft umgestellt. Das sind einzelne Beispiele.

2. Wollen weitere Bauern im Altenburger Land in den nächsten Jahren ihre Produktion auf Biolandwirtschaft umstellen?

Fakt ist, dass Biolandwirtschaft im Altenburger Land noch weit in den Anfängen ist. Sie liegt auch im Vergleich zu ganz Thüringen unter dem Durchschnitt. Es gibt im Altenburger Land mehrere Bauern, die auf Biolandwirtschaft umstellen wollen. Die Förderbedingungen zur Umstellung sind zurzeit ja sehr lukrativ. Es gibt dafür ein Extraförderprogramm. Meiner Meinung nach ist Landwirtschaft aber vielfältig. Landwirte sind auch Unternehmer und diese entscheiden selbst, wie sie ihre Produktion organisieren.

3. Ist die Biolandwirtschaft aus Ihrer Sicht die Landwirtschaft der kommenden Jahre?

Ich sehe die Biolandwirtschaft als einen Bestandteil der gesamten Landwirtschaft an. Ich sehe jedoch nicht, dass Biolandwirtschaft das Allheilmittel für die landwirtschaftliche Produktion ist. Auch die konventionelle Landwirtschaft hat ihre Berechtigung. Die Landwirte werden ja ohnehin von der Gesellschaft mehr und mehr dazu gedrängt, die Landwirtschaft grüner zu machen. Die Bauern im Altenburger Land stellen sich diesen Herausforderungen.