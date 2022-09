Blechbläserensemble gastiert in Schmölln

Schmölln. Die Kombo Classic Brass präsentiert das Programm „Magical Music“ im Oktober in der Stadtkirche St. Nicolai.

Am Donnerstag, dem 13. Oktober, 19.30 Uhr, wird die Kombo Classic Brass bereits zum sechsten Mal in der Stadtkirche St. Nicolai in Schmölln spielen.

Wenn das Ensemble traditionell und standesgemäß das Publikum mit dem Fanfaren-Rondeau aus der ersten „Suite de Symphonies“ des Versailler Hofkomponisten Jean-Joseph Mouret begrüßt, erwartet die Zuhörer ein ganz besonderer Abend.

Vom Dresdner Trompeter Jürgen Gröblehner im Herbst 2009 gegründet, hat das Ensemble seitdem bereits über 1000 Gastspiele bestritten und neun vielbeachtete CD-Produktionen vorzuweisen.

Die fünf Musiker aus Deutschland und Ungarn präsentieren in ihrer mittlerweile 13. Konzertsaison das Programm „Magical Music“, eine Auswahl von berühmten Kompositionen namhafter Meister, mit dem sie das Publikum verzaubern wollen.

Überschreiten von nationalen und stilistischen Musikgrenzen

Die fünf Herren beherrschen ein breitgefächertes Repertoire, angefangen bei Werken aus der Renaissance bis hin zur Moderne. „Dabei überschreiten sie gekonnt und ungezwungen sowohl nationale als auch stilistische Musikgrenzen. Die Leichtigkeit und Präzision des Zusammenspiels verblüfft und zieht Kinder und Erwachsene gleichermaßen in seinen Bann“, heißt es in der Ankündigung.

Besonders hervorzuheben sind die vielen eigenen Arrangements des Ensemblemitglieds Christian Fath. In seinen Bearbeitungen passt er das Repertoire genau den klanglichen Vorzügen und Begabungen seiner Kollegen an. Diesem Rezept verdankt die Gruppe grandiose Erfolge im In- und Ausland. „Wenn man Classic Brass einmal erlebt hat, wird man sich unweigerlich einreihen in die Schar der großen Fangemeinde.“ Umrahmt wird der Abend von einer humorvollen Moderation voller Witz und Charme. In der Konzertpause werden CDs und DVDs angeboten.

Die Karten gibt es für 18 Euro in der Buchhandlung Goerke in Schmölln, Amtsplatz 1, Telefon 034491/82 876, oder in der Stadtinformation Schmölln, Telefon 034491/76 260, in der Stadtkirchnerei Schmölln, Pfarrgasse 17, Telefon 034491/82 105 und in der Tourismusinformation Altenburger Land, Altenburg, Markt 10, Telefon 03447/89 66 89, sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de sowie www.classicbrass.de. An der Abendkasse gibt es Restkarten zuzüglich 2 Euro.