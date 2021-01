Bloße Briefwahl ist nicht möglich

Schmölln Ortsteilbürgermeisterwahlen in Wildenbörten, Drogen und Nöbdenitz mitten im Lockdown. Drei Fragen an Hauptamtsleiterin Jacqueline Rödel, in deren Regie diese Wahl läuft.

Schmölln. In den Schmöllner Ortsteilen Wildenbörten, Drogen und Nöbdenitz stehen Wahlen an. Am 14.Februar 2021 werden dort die Ortsteilbürgermeister neu bestimmt.

Frau Rödel, Ortsteilbürgermeisterwahlen und Lockdown – finden die Stimmabgaben direkt in den Wahllokalen oder nur per Briefwahl statt?

Sowohl per Briefwahl als auch direkt vor Ort im Wahllokal. Die Größe der Wahllokale mit Bürgersaal Nöbdenitz, Sport- und Mehrzweckhalle Wildenbörten sowie Kulturhaus Drogen ist ausreichend, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Je nur ein Wähler wird eingelassen. Es wird Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Wahlhelfer werden mit Plexiglas und Schutzmasken geschützt. Stifte sind möglichst zur Stimmabgabe mitzubringen. Andernfalls werden diese nach jeder Nutzung ebenfalls desinfiziert. Angesichts der aktuellen Situation bitten wir jedoch eindringlich, die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen. Wir hätten gern die bloße Briefwahl angeordnet. Aber leider ist das kommunalwahlrechtlich derzeit nicht möglich gewesen.

Wie viele Wahlberechtigte in den drei Ortsteilen sind am 14. Februar 2021 zur Stimmabgabe aufgerufen und wann gehen die Wahlbenachrichtigungen raus?

In Nöbdenitz sind es 727 Wahlberechtigte, in Wildenbörten 236 und in Drogen 115. Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits an die Wahlberechtigten versendet worden.

Wie viele Wahlhelfer benötigen Sie?

Wahlhelfer sind ausreichend vorhanden. Die Wahllokale sind nach Stand heute besetzt. Einen personellen Engpass gibt es aus meiner Sicht momentan nicht. Erzieherinnen beispielsweise haben freiwillig ihre Bereitschaft erklärt, im Wahllokal zu helfen und sind insbesondere in Nöbdenitz eingesetzt. In Wildenbörten und Drogen haben sich freiwillige Bürgerinnen und Bürger gemeldet. In Drogen sind sechs Wahlhelfer, in Wildenbörten und Nöbdenitz je acht Personen im Wahlvorstand tätig. Es gibt wieder eine klassische Schichteinteilung morgens und nachmittags.